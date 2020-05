Eintracht Frankfurt ist am 29. Spieltag ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelungen. Beim VfL Wolfsburg gewannen die Hessen mit 2:1 (1:0). André Silva hatte Frankfurt per Foulelfmeter in Führung gebracht (27.). In der zweiten Halbzeit erhöht Wolfsburg den Druck und kam durch Kevin Mbabu (58.) zum verdienten Ausgleich. Daichi Kamada sorgte für den späten hessischen Befreiungsschlag (85.).

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

So lief das Spiel:

Bundesliga Zurück auf dem Boden der Tatsachen: Leverkusener leckt seine Wunden 27/05/2020 AM 13:16

Die Frankfurter begannen mutig und attackierten Wolfsburg tief in deren Hälfte. Trotz dieser forschen Ausrichtung dauerte es in der hart geführten Partie etwas bis zur ersten guten Tormöglichkeit. Diese bot sich den Gastgebern, die nach 20 Minuten besser ins Spiel fanden. Maximilian Arnold bediente mit einem erstklassigen Seitenwechsel Jerome Roussillon, der Franzose hatte viel Platz vor sich und marschierte bis auf Höhe des Strafraums. Dann servierte er Josip Brekalo im Sechzehner den Ball, der nahm ihn kurz an und schloss aus sechs Metern ab.

Der Ball hätte wahrscheinlich unter die Latte gepasst, aber Trapp brachte die Finger dran und klärte (20.). Ausgerechnet in die beginnende Wolfsburger Druckphase hinein gab es dann Elfmeter für Frankfurt. Marin Pongračić klammerte bei einer Flanke von der rechten Seite gegen André Silva. Guido Winkmann entschied sofort auf Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän. Der Portugiese zielte nach rechts und Koen Casteels war im linken Eck (27.).

Auf diese Führung antworteten die Wolfsburger mit wütenden Angriffen, aber Xaver Schlager (31.) und Brekalo (33.) verzogen aus aussichtsreichen Positionen jeweils knapp. Mit einem Konter bot sich den Gästen dann sogar die Möglichkeit zu einer noch höheren Führung, allerdings rutschte Mijat Gaćinović bei einem Versuch aus acht Metern der Ball über die Innenseite (41.). So verpasste er einen Treffer kurz vor der Pause, genauso wie Bast Dost, der an Trapp scheiterte (44.).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts forderten die Gastgeber einen Handelfmeter, Winkmann und der VAR waren sich jedoch einig, dass Silva lediglich mit der Schulter am Ball war (53.). Zum Ausgleich kam der VfL dennoch und wie gegen Leverkusen war es erneut ein Kopfballtor nach einem Arnold-Freistoß. Die Flanke kam von der rechten Seite auf den ersten Pfosten, wo sich Kevin Mbabu stark gegen Makoto Hasebe und Timothy Chandler durchsetzte und ins lange Eck einköpfte (58.).

Die Glasner-Elf versuchte direkt nachzulegen, aber nun waren es die Frankfurter, die über Konter zu Möglichkeiten kamen. Chandler hob den Ball von rechts nach innen, dort köpfte Pongracic den Ball auf Gacinovic. So stand der Serbe plötzlich frei vor Casteels, aber der machte sich groß und wurde aus kurzer Distanz angeschossen (75.). Eine letzte Möglichkeit bot sich der Eintracht noch und diese nutze sie auch.

Eine Kostic-Flanke von der linken Seite war lange in der Luft und trotzdem kam Bast Dost rechts im Strafraum an den Ball. Der Niederländer legte zur Mitte, wo Schlager Daichi Kamada aus den Augen verloren hatte. Der Japaner blieb ruhig und schob überlegt in die rechte Ecke zum Sieg ein (85.). Wolfsburg versuchte es noch einmal mit hohen Bällen, aber mehr als eine Gelb-Rote-Karte für Lucas Torro wegen wiederholten Foulspiel sprang nicht mehr heraus (90.+5).

Die Stimmen:

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Wolfsburg ist eine sehr starke Mannschaft und hatte auch viele Möglichkeiten ein Tor zu schießen. Wir haben einfach daran geglaubt und einfach bis zum Schluss gekämpft. Wir haben heute wirklich das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Ob jetzt verdient oder nicht, für uns war wichtig, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben."

Jörg Schmadtke (Geschäftsführer Sport VfL Wolfsburg): "Ich fand, dass wir bis zum 1:1 ein richtig tolles Spiel gemacht haben und uns nicht belohnt haben für den riesen Aufwand, denn wir betrieben haben. Deswegen finde ich haben wir insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Nach dem 1:1 sind wird ein bisschen kopflos geworden."

Bast Dost (Eintracht Frankfurt): "Das haben wir gebracht. Wir haben so lange auf einen Sieg gewartet. Das Spiel gegen Freiburg war ein Wahnsinn. Ich habe das noch nie erlebt, dass du so ein Spiel nicht gewinnst. Wir hatten mindestens zehn hundertprozentige und dann spielst 3:3."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Wolfsburger Standards

Der VfL Wolfsburg hatte bereits unter der Woche in Leverkusen zwei Tore nach Standards von Maximilian Arnold erzielt. Gegen Bayer 04 war es zweimal Marin Pongračić, dieses Mal war es Kevin Mbabu. Allgemein brachten die Standards von Arnold immer wieder Gefahr, so hätte Pongračić nach einem Freistoß um ein Haar erneut getroffen (63.).

Die Statistik: 19

Die Wolfsburger gaben 19 Schüsse in Richtung Frankfurter Tor ab, aber nur vier davon hätten ihr Ziel auch getroffen. Die Genauigkeit war das Wolfsburger Problem. Die Eintracht ihrerseits gab nur sieben Schüsse ab, allerdings gingen drei davon aufs Tor.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Bayerns Triple-Schritte: Diese Gefahr droht im Sommer

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: BVB lässt Paderborn keine Chance 00:03:22

Bundesliga Torschuss-Rekord reicht nicht zum Sieg: Frankfurt scheitert an sich selbst 27/05/2020 AM 13:14