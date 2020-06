VfL Wolfsburg - FC Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker: Am 34. und letzten Bundesligaspieltag empfängt Wolfsburg den Rekordmeister aus München. Das Match am Samstag, 27. Juni, wird um 15:30 Uhr live im TV bei Sky Bundesliga 1 übertragen. Sky bietet bei SkyGo einen Livestream zum Match an. Bei Eurosport.de gibt es das Match im Liveticker. Hier erhaltet ihr alle News zur Bundesliga.

Das Match zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München beginnt am Samstag, 27. Juni, um 15:30 Uhr. Für beide Teams verlief die Saison äußerst erfolgreich. Für die Bayern ist die 30. Deutsche Meisterschaft bereits in trockenen Tüchern. Wolfsburg hat in der kommenden Saison einen Platz in der Europa League sicher.

Die Bundesliga live im TV

Sky überträgt das Spiel zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern am Samstag ab 15:30 Uhr live im TV bei Sky Bundesliga 2.

Wolfsburg - Bayern im Livestream

Sky bietet einen Livestream zur Partie in Wolfsburg bei SkyGo an.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München live im TV

Bei Eurosport.de werdet ihr mit allen News zur Bundesliga versorgt. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel der Bayern in Wolfsburg.

Wolfsburg - FC Bayern: Die Bundesliga im Radio

Amazon.de überträgt wie alle Bundesligaspiele auch das Match zwischen Wolfsburg und den Münchnern im Radio.

Die vergangenen zehn Duelle

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

21.12.19: FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:0

09.03.19: FC Bayern München - VfL Wolfsburg 6:0

20.10.18: VfL Wolfsburg - FC Bayern München 1:3

17.02.18: VfL Wolfsburg - FC Bayern München 1:2

22.09.17: FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:2

29.04.17: VfL Wolfsburg - FC Bayern München 0:6

07.02.17: FC Bayern München - VfL Wolfsburg 1:0 (DFB-Pokal)

10.12.16: FC Bayern München - VfL Wolfsburg 5:0

27.02.16: VfL Wolfsburg - FC Bayern München 0:2

27.10.15: VfL Wolfsburg - FC Bayern München 1:3 (DFB-Pokal)

