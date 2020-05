Der VfL Wolfsburg hat beim Bundesliga-Neustart am 26. Spieltag mit einem 2:1 (1:0) beim FC Augsburg wichtige drei Punkte im Kampf um Europa geholt. Renato Steffen gelang mit einem sehenswerten Kopfball der Führungstreffer für die Gäste (43.). John Anthony Brooks egalisierte unglücklich per Eigentor (54.). In der Nachspielzeit sicherte Daniel Ginczek den Wölfen den Sieg (90.+1).

So lief das Spiel:

Wolfsburg war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und startete auch besser ins Spiel. Die erste Strafraumszene gab es in der vierten Minute, als John Anthony Brooks einen weiten Einwurf von Kevin Mbabu verlängerte, doch der Abschluss von Admir Mehmedi geblockt wurde.

Aber auch Augsburg fand in der Offensive statt und erarbeitete sich nach einer Viertelstunde ebenfalls einen starken Abschluss. Ruben Vargas setzte sich stark gegen Mbabu durch und legte für Daniel Baier auf, dessen Versuch von Marin Pongracic abgefälscht wurde. Nach der folgenden Ecke scheiterte Vargas an Koen Casteels (16.).

Den ersten gefährlichen Abschluss der Gäste verbuchte Paulo Otávio in der 25. Minute, der Brasilianer verfehlte den rechten Pfosten mit seinem Volleyschuss nur knapp. Kurze Zeit später schoss sich Tin Jedvaj bei einer Klärungsaktion an die eigene Hand. Die Wölfe forderten Elfmeter, doch Dr. Felix Brych ließ zurecht weiterlaufen (28.).

Nach einem Freistoß von Maximilian Arnold kam Renato Steffen freistehend zum Kopfball, scheiterte mit seinem Versuch aber an Andreas Luthe (31.). Kurz vor der Pause erzielten die Gäste die verdiente Führung. Otávio flankte aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner und fand Steffen freistehend an der Strafraumkante. Der Schweizer köpfte platziert ins linke Eck und sorgte so für den 1:0-Pausenstand für die Gäste (43.).

Augsburg startete besser in den zweiten Durchgang und ließ die Wolfsburger zunächst nicht zur Entfaltung kommen. Den ersten gefährlichen Abschluss der Fuggerstädter verbuchte Marco Richter für sich, als er aus halbrechter Position an Casteels scheiterte (49.).

Nur fünf Minuten später belohnten sich die Augsburger für den starken Einstand und glichen aus. Eine Freistoßflanke von Philipp Max fand den Kopf von Brooks, der den eigenen Torhüter testete und am Ende auch überwand. Jedvaj beförderte die Kugel zwar endgültig ins Netz, doch der Ball befand sich schon zuvor hinter der Torlinie.

Wolfsburg kam nicht wirklich in den zweiten Durchgang, im Gegensatz zu den Hausherren. Nach einer erneuten Freistoßflanke von Max beförderte der eingewechselte Felix Uduokhai das Leder per Kopf ins Tor, doch sein Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition von Florian Niederlechner nicht gegeben (69.).

Die Wolfsburger konnten von Glück reden, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht hinten lagen, doch der nicht gegebene Treffer rüttelte die Wölfe wach. Nach einer Flanke von Otávio traf Mehmedi aus sieben Metern nur den rechten Pfosten (71.). Wenn bei den Gästen etwas ging, dann über Flanken durch die Außenverteidiger, so legte erneut der Brasilianer für den Schweizer auf, der dieses Mal jedoch an Luthe hängen blieb (81.). Am Ende fiel dann genau so auch der entscheidende Treffer. Mbabu brach über die rechte Seite durch und fand Daniel Ginczek am langen Pfosten, der nur noch einschieben musste (90.+1).

Die Stimmen zum Spiel:

Andreas Luthe (Torhüter beim FC Augsburg): "Man muss sagen, wir sind ein bisschen schwierig reingekommen. Aber ich denke, das ist etwas verständlich, wenn wir unter schwierigsten Bedingungen trainiert und kein Bundesliga-Fußball hatten. Fürs erste Spiel haben es beide Mannschaften ganz gut gemacht. Alle Spieler sind fit geblieben und haben sich nicht verletzt, das ist für mich das Wichtigste."

Philipp Max (Spieler vom FC Augsburg): "Es war, glaube ich, für alle das erste Mal in dieser Geisteratmosphäre. Wir wollten uns nichtsdestotrotz von unserer besten Seite zeigen. In der ersten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan und in der zweiten kamen wir dann besser ins Spiel."

Daniel Ginczek (Spieler des VfL Wolfsburg & Siegtorschütze): "Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir haben wenig zugelassen, Augsburg war nur durch Konter gefährlich und ich glaube, in den ersten Minuten kamen uns unsere Erfahrungen mit Geisterspielen zu gute. Wir haben ja schon gegen Donezk vor leerer Kulisse gespielt."

Das fiel auf: Probleme bei hohen, stark bei flachen Flanken

Flanken waren heute bei den Wolfsburgern Stärke und Schwäche zugleich: Bei eigenen flachen und hohen Flanken waren die Gäste gefährlich, doch bei gegnerischen Standards versagte die eigene Defensive. Beide Gegentore, von denen eins nicht zählte, resultierten aus Augsburger Freistoßflanken, bei denen die eigene Defensivleistung zu wünschen übrig ließ. Auf der anderen Seite hingegen sorgte man in der Offensive nur für Gefahr durch eigene Hereingaben der Außenverteidiger.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 231,72 km

Beide Mannschaften sind heute zusammen 231,72 km gelaufen. Eine ordentliche Leistung der beiden Teams.

