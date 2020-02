So lief das Spiel:

Das Warten auf einen Mainzer Bundesligasieg in Wolfsburg geht weiter: Seit 2012, damals noch mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie, haben die 05er nicht mehr in der Autostadt gewonnen und gerieten auch dieses Mal schnell unter Zugzwang.

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase mit zahlreichen intensiven Duellen im Mittelfeld brachte Josip Brekalo die Wolfsburger passenderweise mit einem Sonntagsschuss am Sonntagabend in Führung. Die Mainzer Hintermannschaft gewährte dem kroatischen Flügelspieler vor dem Sechzehner etwas zu viel Platz, was Brekalo mit einem Traumtor in den rechten Winkel eiskalt bestrafte. Mainz-Torwart Robin Zentner war zwar dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (21.).

Von Mainz kam offensiv wenig Inspirierendes, sodass sich die Partie gemächlich Richtung Halbzeitpause zu schleppen schien. Dann aber setzte sich Daniel Ginczek am linken Strafraumrand robust gegen Pierre Gabriel durch und brachte den Ball ins Zentrum. Dort hielt der Mainzer Daniel Brosinski den Fuß rein und zwang Zentner zunächst zu einer echten Glanztat, die jedoch unbelohnt bleiben sollte. Beim anschließenden Versuch den Ball von der Linie zu klären, behinderten sich Zentner und der heranrauschende Niakhaté derart, dass Renato Steffen leichtes Spiel hatte und den Ball per Kopf aus kurzer Distanz über die Linie drückte (45.).

Die Wölfe machten nach der Pause da weiter, wo sie aufgehört haben und legten in der 49. Minute das vorentscheidende 3:0 nach. Der sehr agile Ginczek zog rechts im Strafraum fast mühelos am zaghaften Jeffrey Bruma vorbei und fand Yannick Gerhardt mit einem Pass von der Grundlinie. Der Vertreter des gesperrten Kapitäns Maximilian Arnold musste nur noch den Fuß hinhalten und maht den Sack früh im Spiel zu (49.).

Doch Wolfsburg hatte noch nicht genug und legte sehenswert das 4:0 durch Steffen nach. Der Schweizer zauberte sich erst per Zidane-Pirouette an zwei Mainzern im Strafraum vorbei, tunnelte anschließend auch noch Niakhaté und spitzelte den Ball überlegt in die lange Ecke (68.).

Danach schienen die Mainzer doch etwas an der Ehre gepackt und intensivierten doch noch ihre offensiven Bemühungen. Der eingewechselte Jean-Philippe Mateta verpasst den Ehrentreffer für die Gäste nur knapp, als sein Kopfball aus wenigen Metern den linken Pfosten traf (75.).

Wolfsburg rückt durch den klaren Sieg bis auf zwei Punkte an Schalke und Platz sechs heran, bei Mainz hingegen vergrößern sich nach einer über weite Strecken blutleeren Vorstellung die Abstiegssorgen.

Das fiel auf: Mainzer Eckenfestival

Besonders viele offensive Glanzlichter konnten die Gäste aus Mainz zwar nicht setzen, immerhin sorgten die Gäste aber schon in den Anfangsminuten für ein kleines Kuriosum. Denn nach vier Minuten hatten die Mainzer schon sechs Ecken auf dem Konto, vier davon ereigneten sich direkt am Stück. Im Spielverlauf kamen acht weitere dazu, sodass die Gäste am Ende 14 Ecken vorweisen konnten - für echte Gefahr sorgte passend zum Spiel der 05er keine einzige.

Die Statistik: 9

Der VfL Wolfsburg hat keine seiner letzten neun Ligapartien gegen Mainz 05 verloren. Gegen keinen anderen Bundesligisten sind die Autostäder momentan so lange unbesiegt.