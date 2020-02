So lief das Spiel:

Wolfsburgs 4-4-2-Grundformation wurde in Ballbesitz zum 4-3-3, um gegen Fortunas hochstehende Flügelverteidiger (3-5-2 im Spiel nach vorne) Freiräume zu generieren, indem Renato Steffen und Admir Mehmedi, die gegen den Ball im Halbraum agierten, auf die Außenbahnen rückten. Das zahlte sich allerdings nicht aus. Düsseldorf bot den "Wölfen" kaum Wege in die Gefahrenzone.

Die Fortunen brachten zwar im ersten Durchgang selbst lediglich einen Schuss aufs gegnerische Tor, dieser sorgte allerdings für die 1:0-Halbzeitführung. Markus Suttner marschierte in halblinker Position im Mittelfeld voran. Er passte nach innen zu Bernard Tekpetey, von dem der Ball etwas glücklich zu Alfredo Morales abprallte. Dieser gab auf Tekpetey zurück, der die Übersicht bewahrte, indem er flach in die rechte Strafraumhälfte auf Matthias Zimmermann durchsteckte. Der Rechtsaußen zog flach ab und traf ins kurze Eck (13.).

Obwohl der VfL in der 48. Minute einen Platzverweis kassierte und dementsprechend fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielte, bot die Glasner-Elf nach dem Seitenwechsel eine deutliche Leistungssteigerung. Marin Pongračić schlug vor der Ausführung eines VfL-Freistoßes mit dem Ellenbogen gegen Morales aus und wurde zu Recht mit Rot runtergeschickt.

Zwei Minuten nach Pongračićs Bärendienst glichen die Hausherren aus. Mehmedi flankte von links gefühlvoll in den Fünfer. Suttner leistete sich einen Stellungsfehler, sodass Steffen unbedrängt per Aufsetzer zum 1:1 ins rechte Eck nickte.

Anschließend blieben die Wolfsburger am Drücker. Sie agierten forsch nach vorne und fokussierten sich auf die Offensivarbeit. Nach knapp einer Stunde neutralisierten sich beide Teams zunächst im Mittelfeld, es dauerte allerdings nicht lange, ehe der VfL wieder den kürzesten Weg in den gegnerischen Strafraum suchte. Düsseldorf startete eine Schlussoffensive, aufgrund fehlender Präzision im Abschluss blieb es jedoch beim leistungsgerechten 1:1.

Die Stimmen:

Lutz Pfannenstiel (Sport-Vorstand Fortuna Düsseldorf): "Die erste Halbzeit waren wir schon etwas besser. Wir haben einen klaren Plan, die besseren Torchancen und dann nach der Halbzeit, die Rote Karte, hat uns irgendwie aus der Bahn geworfen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Verletzungsbedingte Auswechslungen

Schiedsrichter Tobias Stieler musste das Spiel einige Male unterbrechen, da sich Akteure wehtaten. Es fing mit Kaan Ayhan an, der Probleme im Hüftbereich hatte und Mitte der ersten Halbzeit behandelt werden musste. Zwar machte er zunächst weiter, in der 40. Minute war dann aber Schluss. Wenige Minuten nach Ayhans erstmaliger Behandlung erwischte es auch William. Wolfsburgs brasilianischer Rechtsverteidiger verdrehte sich das Knie und humpelte mit bandagiertem Knie in die Kabine. Kevin Mbabu ersetzte ihn (37.). Zudem wurde Jérôme Roussillon, der nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht dreinblickte, vom Referee nach dessen Wohlbefinden befragt. Der Franzose konnte allerdings nach kurzer Zeit weitermachen. Nach dem Seitenwechsel folgte erneut ein verletzungsbedingter Tausch. Für den angeschlagenen Steffen kam João Victor (74.).

Die Statistik: 6

Lieblingsgegner Düsseldorf: Die "Wölfe" spielten im deutschen Fußball-Oberhaus bisher sechsmal gegen die Fortuna und blieben dabei stets ungeschlagen (drei Siege, drei Unentschieden). Es gibt keinen Verein, mit dem sich der VfL Wolfsburg in der Bundesliga so oft duellierte, ohne zu verlieren.