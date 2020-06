Der VfL Wolfsburg hat erneut einen Heimsieg aus der Hand gegeben. Gegen den SC Freiburg mussten sich die Wölfe mit einem 2:2 (2:1)-Remis zufrieden geben. Wout Weghorst hatte die Gastgeber in Führung gebracht (14. Minute) und per Foulelfmeter auf 2:0 (27.) erhöht. Lucas Höler kurz vor der Pause (43.) und Roland Sallai kurz nach der Halbzeit (46.) glichen dann allerdings für die Gäste aus.

So lief das Spiel

Zwei Tage nach seinem 55. Geburtstag und einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung beim SC konnten die Freiburger ihrem Trainer Christian Streich zumindest ein kleines nachträgliches Geschenk machen. Insbesondere Einsatz und Laufbereitschaft konnte man den Freiburgern dabei nicht absprechen.

Der SC legte mutig los und hatte zu Beginn deutlich mehr vom Spiel. Mit dem ersten guten Angriff erzielte dann allerdings der VfL Wolfsburg in Form von Wout Weghorst das Führungstor (14.). Arnold schickte Steffen auf der Außenbahn. Der Schweizer legte auf Weghorst zurück, der den Ball ins kurze Eck einschob.

Das Tor brach auch die anfängliche Dominanz der Freiburger. Fortan hatte Wolfsburg die Spielkontrolle und erzielte durch Daniel Ginczek auch das vermeintliche 2:0. Doch der Videoschiedsrichter schaltete sich ein und nahm den Treffer wegen einer Abseitsstellung zurück. Stattdessen gab es dann Elfmeter, da Nicolas Höfler Weghorst unmittelbar vor Ginczeks Abschluss gegen den Kopf trat.

Weghorst musste wegen einer Platzwunde kurz behandelt werden, trat dann aber frisch getackert und mit einem Turban um den Kopf zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 2:0 (27.).

Kurz danach war der Videoschiedsrichter schon wieder gefragt. Ginczek hatte aus kurzer Distanz per Kopf getroffen (28.), der Ball streifte dabei aber seine Hand, sodass der Treffer folgerichtig aberkannt wurde.

Das gab Freiburg die Möglichkeit, wieder ins Spiel zurückzufinden. Kurz vor der Pause war es Lucas Höfler, der nach maßgenauer Flanke von Roland Sallai per Flugkopfball den Anschlusstreffer erzielte (43.). So ging es mit 2:1 aus Wolfsburger Sicht in die Pause.

Praktisch mit Wiederanpfiff stand es dann aber 2:2. VfL-Verteidiger Marin Pongracic verstolperte einen Pass am eigenen Strafraum, sodass Höler frei auf Casteels zulaufen konnte. Der Freiburger Stürmer scheiterte zunächst am stark reagierenden Wölfe-Schlussmann, den Abpraller konnte Sallai dann aber über Brooks und Casteels hinweg ins Tor heben (46.).

In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Bei den Wolfsburgern verzog Brekalo mit einem Schuss knapp (52.), Brooks Kopfball landete in Schwolows Armen (60.). Die beste Chance bot sich aber den Freiburgern auf der Gegenseite. Vincenzo Grifo tanzte die halbe Wolfsburger Abwehr aus und schob den Ball auf den aufgerückten Philipp Lienhart.

Der musste sich allerdings eingestehen, dass er kein Torjäger ist und schoss den auf der Linie stehenden Kevin Mbabu an (61.). Auch danach spielten beide Mannschaften weiterhin auf Sieg. Große Chancen entwickelten sich aber nicht mehr. Eine letzte Möglichkeit bekam Weghorst, der eine halbhohe Flanke allerdings nicht richtig verwerten konnte (90.+1).

So blieb es beim insgesamt leistungsgerechten Unentschieden. Die Wolfsburger bleiben auf Kurs Richtung Europa-League-Qualifikation, werden sich aber über das aberkannte Tor und die vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit ärgern. Freiburg hat ebenfalls noch die internationalen Plätze im Blick.

Die Stimmen zum Spiel:

Philipp Lienhart (SC Freiburg): "Ich glaube, die ersten paar Minuten waren richtig gut. Wir waren richtig gut im Spiel. Dann haben wir den einen oder anderen Zweikampf verschlafen. Die Wolfsburger haben natürlich viel Wucht vorne drin und haben die Chancen auch eiskalt genutzt. Die Mannschaft hat den Glauben aber nie verloren und spätestens beim Anschlusstreffer vor der Pause hat jeder gesehen, dass wir noch aufholen können."

Wout Weghorst (VfL Wolfsburg): "Ich denke, die Kopfschmerzen werden gleich kommen. Wenn wir die drei Punkte geholt hätten, wäre auch alles gut gewesen. Wir haben nicht gut gespielt, finde ich persönlich. Wir sind schwer ins Spiel reingekommen. Trotzdem gehen wir 2:0 in Führung. Aber dann sind wir ein bisschen zu passiv geworden und sind die Zweikämpfe nicht gut genug angegangen, was normal unsere Stärke ist. Das war einfach ein bisschen zu wenig. Das war für uns eine Riesenmöglichkeit, einen Schritt nach Europa zu machen und das haben wir verpasst."

Das fiel auf: Wolfsburg braucht Wout

Auch mit einer frisch getackerten Platzwunde an der Stirn behielt Wolfsburgs Toptorjäger beim Elfmeter die Nerven und erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Sein Sturmpartner Ginczek fragte noch unmittelbar vor dem Elfmeter, ob Weghorst nicht zunächst den Platz verlassen müsse, um sich weiter verarzten zu lassen. Doch in bester Stürmermanier ließ sich der Niederländer die Chance auf ein Tor nicht nehmen.

Nachdem Weghorst nach dem Bundesliga-Restart zunächst noch etwas Ladehemmung hatte, erzielte er jetzt in den letzten zwei Spielen alle drei Wolfsburger Tore. Zufrieden war der Stürmer nach dem Spiel trotz des Doppelpacks nicht und ärgerte sich stattdessen über den vergebenen Sieg.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 22

Nur 22 Sekunden, nachdem Bastian Dankert die zweite Hälfte wieder angepfiffen hatte, musste Koen Casteels den Ball schon aus dem eigenen Kasten holen. Nach dem späten Gegentor in der ersten Halbzeit war so die gute Ausgangsposition der Wolfsburger schnell dahin.

