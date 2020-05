Sieben Punkte Vorsprung bei noch sechs ausstehenden Partien - was soll dem FC Bayern München auf dem Weg zum 30. Titel noch passieren? Das Ding ist in trockenen Tüchern. So jedenfalls interpretieren das Spieler, Fans und Experten. "Man kann die Schale schon mal in Richtung München schicken lassen", witztelte etwa Bastian Schweinsteiger in der "ARD". Nur: Ein Selbstläufer wird's trotzdem nicht.

Diese Bayern. Sieben Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, eine historische 1:5-Packung bei Eintracht Frankfurt, die Entlassung von Trainer Niko Kovac mitten in der Saison - obwohl alles gegen den Rekordmeister lief, sind die Münchner Ende Mai wieder in der Pole Position im Kampf um die Meisterschaft.

"Ich denke, damit sind alle anderen Mannschaften außer Bayern raus", gab sich Mats Hummels nach der 0:1-Niederlage seiner Borussen im Spitzenspiel gegen die Bayern keinen Illussionen hin und rechnete vor: "Wir müssten alle Spiele gewinnen und auf drei Ausrutscher in sechs Spielen hoffen." Den Gefallen, muss man annehmen, werden ihnen die Roten aus dem Süden nicht tun.

Vier Wochen, nachdem er seinen bis 2023 laufenden Vertrag unterschrieben hat, ist Bayern-Trainer Hansi Flick nun also auf bestem Wege, seine noch junge Amtszeit zu krönen. Was nicht heißt, dass es nicht mehr viel zu tun gebe. Flick muss schon ein paar Baustellen im Auge behalten, damit auf den letzten Metern nicht doch noch einmal Hektik aufkommt.

Wie geht's mit Hernández weiter?

Die Situation von Lucas Hernández ist so ein Thema. Der 80-Millionen-Euro-Mann, teurer war bislang noch kein Bayern-Spieler, kann nicht zufrieden sein mit seiner ersten Saison beim FCB. Monatelang setzte ihn ein Innenbandriss außer Gefecht, nach seiner Wiedergenesung muss er nun feststellen, dass David Alaba und Alphonso Davies die besseren Karten haben bei Flick. Hernández durfte in den vergangenen acht Bundesliga-Partien nur einmal über 90 Minuten ran und wurde beim Liga-Restart gegen Union Berlin gar nicht eingesetzt.

Man habe nach der langen Pause "eine gewisse Stabilität gebraucht", erklärte Flick. Der Spielstand habe es "nicht ganz so einfach" gemacht, den Defensiv-Allrounder einzuwechseln. Gegen Dortmund spielte Hernández nur fünf Minuten. Die Message ist klar: Noch hat der Trainer nicht das volle Vertrauen in den 24-Jährigen. An den Qualitäten des Franzosen, der 2018 mit der "Équipe Tricolore" Weltmeister wurde, gibt es keinen Zweifel. Flick muss also gut abwägen, wie es mit Hernández weitergehen soll.

Drei Stammspieler mit Fragezeichen

Gut möglich allerdings, dass sich die Situation in der Abwehr zumindest mittelfristig automatisch entspannt. Boatengs Zukunft nämlich ist noch immer ungewiss. Der 31-Jährige hat zwar noch einen bis 30. Juni 2021 laufenden Vertrag, ob er den auch erfüllt, ist allerdings offen. Boateng kann sich beides vorstellen. "In der Zeit vor Hansi Flick habe ich mir schon Gedanken gemacht über meine Zukunft. Derzeit fühle ich mich wohl und kann mir vorstellen, dass ich bleibe", hatte der Routinier in einem Interview gegenüber der "Welt am Sonntag" klargestellt.

Flick wiederum erhöhte im Vorfeld der Partie gegen Dortmund den Druck auf Boateng. Der Verteidiger müsse wissen, "was er für seine Zukunft möchte, denn er kann nicht noch zehn Jahre spielen". Boateng habe nunmal "ein gewisses Alter", so Flick. Für das Gefüge in der Bayern-Abwehr kann es nur von Vorteil sein, wenn möglichst zeitnah Klarheit herrscht.

Die wird auch noch bei David Alaba und Thiago Alcántara gesucht. "Sie sind zwei unheimlich wertvolle Spieler für den FC Bayern", betonte Präsident Herbert Hainer unlängst gegenüber "Sky". Noch aber sind die Verlängerungen der beiden im Sommer 2021 auslaufenden Arbeitspapiere nicht durch. Ebenso unklar ist die Lage bei Edeljoker Ivan Perisic, dessen Leihe von Inter Mailand am 30. Juni endet. Die Bayern würden den Kroaten gerne halten, spruchreif ist aber noch nichts.

FC Bayern hat Champions League im Hinterkopf

Neben den internen Fragen beschäftigen sich die Bayern in den kommenden Wochen aber vor allem mit den Gegnern. Zuhause geht's gegen Düsseldorf, Gladbach und Freiburg, auswärts trifft die Flick-Auswahl auf Leverkusen, Bremen und Wolfsburg. Schwer vorstellbar, dass es dabei zu den von Hummels angesprochenen drei Ausrutschern kommt. Auch im DFB-Pokal - die Bayern treffen im Halbfinale daheim auf Eintracht Frankfurt - riecht es schon verdächtig nach dem nächsten Titel.

Die große Unbekannte ist die Champions League, über deren Wiederaufnahme noch entschieden werden muss. Vor dem Abbruch infolge der Corona-Pandemie gewannen die Bayern ihr Achtelfinal-Hinspiel souverän mit 3:0 beim FC Chelsea. Sollte es tatsächlich weitergehen, kommt noch einmal ein Kraftakt auf den Bundesliga-Tabellenführer zu. Freilich einer, dem sich die Mannschaft gerne stellen würde. Notfalls auch nach Ende der Bundesliga-Saison.

All' diese Komponenten und Unwägbarkeiten muss Flick im Saison-Endspurt bedenken. Dass der FC Bayern dabei aus dem Rhythmus kommt, ist nicht zu befürchten - hat man doch in dieser Saison schon ganz andere Probleme gelöst ...

