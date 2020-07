Miroslav Klose hat ein neues Kapitel seiner Laufbahn aufgeschlagen und am Dienstag erstmals das Training des FC Bayern München als Co-Trainer begleitet. Chef-Coach Hansi Flick zeigte sich begeistert von seinem neuen Assistenten. "Ein enormes Pfund" bringe der 42-Jährige mit. Die Bayern haben Klose aber nicht aus Dankbarkeit zu den Profis geholt, mit der Beförderung gehen klare Erwartungen einher.

Die Geschichte des Torjägers Miroslav Klose gehört zum Allgemeinwissen im deutschen Fußball, wie der Trainer Miroslav Klose tickt, ist der Öffentlichkeit hingegen noch weitgehend unbekannt. Da ist es gut, dass Luca Toni in der Klose-Biographie "Miro" ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert hat.

Als der Italiener vor zwei Jahren auf einen Besuch in München vorbeikam, klingelte er bei seinem ehemaligen Teamkollegen durch, um sich auf einen Kaffee zu verabreden. "Geht leider nicht, bin schon im Büro", habe ihm dieser geantwortet. Die überraschte Nachfrage Tonis, was er da als Jugendtrainer schon morgens um 9:00 mache, konterte Klose. "Ich muss das Training planen, es gibt so viel zu tun. Videoanalysen, Sitzungen. Ich bin von acht bis acht bei der Arbeit."

Die Anekdote zeigt, dass Klose, der in der abgelaufenen Saison noch die U17 der Bayern trainiert hatte, seinen Prinzipien treu geblieben ist. Als Profi zählte der 137-fache Nationalspieler sicher nicht zu den talentiertesten Kickern, brachte es aber mit Fleiß und Disziplin bis zum Weltmeister und WM-Rekordtorschützen. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinem Leben immer die bestmögliche Ausbildung erreichen möchte", erklärte der 42-Jährige, der demütig an seine neue Aufgabe herangeht.

Klose (li.) und Toni (re.) jubeln in der Saison 2008/2009 gemeinsam für den FC Bayern Fotocredit: dpa

Verständlich, denn leicht wir der Job nicht. So soll sich Klose nicht etwa nur auf die Förderung der Angreifer spezialisieren, wie man hätte annehmen können. Er glaube zwar, "dass mein Fokus ein bisschen auf den Stürmern liegen wird", so der neue Co-Trainer, aber er werde seine Verantwortlichkeiten zusammen mit Hansi Flick erst noch definieren.

Zweifel an Kloses Trainer-Qualitäten? Fehlanzeige!

Zweifel daran, dass er bereits die nötigen Fähigkeiten mitbringt, um als zweiter Mann neben Flick die Bayern-Stars zu coachen, hat im Verein niemand. Warum auch? Klose kennt den Verein als Spieler, leistete als U17-Trainer hervorragende Arbeit und hospitierte zwischen 2016 und 2018 bei Bundestrainer Joachim Löw in der Nationalmannschaft.

Gerade die Zeit bei der DFB-Auswahl könnte sich als goldwert erweisen. "Taktische Finesse" und "ein Gespür für Spieler, für den Zusammenhalt in der Gruppe" habe er dabei entwickelt, berichtet Klose. "Das Interesse, die Leidenschaft und die Expertise für den Trainerberuf" sei Klose anzumerken gewesen, erinnert sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff an die Hospitanz des neuen Bayern-Co-Trainers.

Klose wird überdies schon bald als hauptverantwortlicher Coach für einen Teil der Bayern-Mannschaft fungieren. Im August, so berichtet der "kicker", soll er das Training an der Säbener Straße für die Profis leiten, die nicht zum Champions-League-Kader gehören. Das sind in erster Linie die Neuzugänge Leroy Sané, Alexander Nübel, Tanguy Nianzou Kouassi und Adrian Fein. Eine erste Bewährungsprobe.

Rummenigge verbindet Lob mit klarem Aufrag

Karl-Heinz Rummenigge erwartet sich indes von der Erfahrung des einstigen Bayern-Goalgetters eine Menge. "Bei Miro gefällt mir persönlich ein Fakt ganz besonders: Er war selbst ein Weltklassestürmer", sagt der Vorstandsvorsitzende. Er sei "überzeugt davon, dass insbesondere unsere Stürmer von ihm als Trainer profitieren werden". Ein Lob, indem aber auch ein klarer Auftrag steckt.

Karl-Heinz Rummenigge, Miroslav Klose und Hasan Salihamidzic (v.l.n.r.) vom FC Bayern München im Mai 2020 Fotocredit: Getty Images

Natürlich braucht einem Weltklassemann wie Robert Lewandowski niemand mehr den Beruf des Angreifers erklären. Vor den ganz großen Spielen könnte der eine oder andere Tipp von Klose aber durchaus noch ein paar Prozentpunkte herauskitzeln beim Polen, der sich seit Jahren die Kritik gefallen lassen muss, in den K.o.-Spielen der Champions League nicht sein Toplevel zu erreichen. Klose selbst blickt auf 39 Partien und 14 Tore in der Königsklasse zurück.

Flick bezeichnete den Neuen als "Topexperten" für den internationalen Fußball. "Ich erwarte mir von Miro, dass er seine Erfahrung in das Team mit einbringt, so wie alle im Team. So kenne ich Miro auch, sehr unaufgeregt und ohne irgendwelche Eitelkeiten."

Es kommt eine Menge zu auf Klose

Es wird deutlich, da kommt ordentlich was zu auf den Novizen. Die spezifische Ansprache an die Stürmer, die Mitverantwortung für das gesamte Team, das gewisse Extra in besonderen Situationen - da kann man schon ins Schwitzen kommen, zumal Klose nebenbei noch an seiner Fußballlehrer-Lizenz arbeitet, was 61 Präsenztage an der Hennes-Weisweiler-Akademie im nordrhein-westfälischen Hennef mit sich bringt. Mit dem Auto sind das schlappe 600 Kilometer einfach.

Keine Frage, Luca Toni ist gut beraten, seinen nächsten München-Besuch langfristig anzukündigen, wenn er mit Miroslav Klose mal wieder einen Kaffee trinken möchte.

