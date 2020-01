Laut einem italienischen Journalisten-Insider sollen sich die Verhandlungen dem Ende zuneigen. So soll der BVB mittlerweile 20 Millionen Euro für Can geboten haben. Juventus Turin fordere allerdings 25 Millionen Euro für den 26-Jährigen.

Mit dem Spieler selbst soll sich der BVB bereits einig sein und Can sei angeblich bereit, beim Gehalt Abstriche einzugehen um nur endlich wieder spielen zu können.

Glaubt man dem "kicker", könne sich der BVB den Mittelfeldspieler nur leisten, wenn Paco Alcácer noch in dieser Transferphase verkauft wird. Italienische Medien berichteten bereits am Donnerstag, dass es höchstwahrscheinlich zu einem Transfer kommen wird, die deutschen Medien verhielten sich zurückhaltender.

Transfer soll Chancen auf EM-Teilnahme steigern

Doch der BVB ist nicht der einzige Verein, der Interesse an dem Nationalspieler hat. Auch der Premier-League-Klub FC Everton soll den Nationalspieler gerne verpflichten wollen.

Für Can läuft es beim italienischen Rekordmeister aktuell nicht wie erwünscht, insgesamt kam er nur 279 Minuten zum Einsatz in dieser Saison. Ein Transfer zum BVB soll seine Chance auf eine EM-Teilnahme erhöhen. Der Mittelfeldspieler kam 2018 vom FC Liverpool in die Serie A und hat bei Juventus Turin noch einen Vertrag bis 2022. In der Bundesliga spielte er bereits für den FC Bayern München und für Bayer Leverkusen.

