Geschäftsführer Frank Baumann von Werder Bremen sieht die kurze Vorbereitungszeit auf den Restart der Bundesliga weiter kritisch. "Aus Bundesliga-Sicht wäre es wünschenswert gewesen, dass man in Bezug auf das Mannschaftstraining für die minimale Vorbereitung auf die Restsaison gleiche Bedingungen gehabt hätte", sagte er mit Blick auf die Partie gegen Bayer Leverkusen am 18. Mai (20:30 Uhr).

"Es wäre wichtig gewesen, dass man zumindest zwei Wochen Mannschaftstraining gehabt hätte, weil die Unterschiede davor doch deutlich waren", so Baumann weiter.

Bereits vor der Bekanntgabe der Termine durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag hatte Baumann einen Start am 23. Mai gefordert. Da Werder wegen der behördlichen Vorgaben bislang nur in Vierergruppen trainieren konnte, befürchtet der 44-Jährige einen Wettbewerbsnachteil. Dennoch will Baumann die Entscheidung "akzeptieren".

Ab sofort soll der Fokus beim Tabellen-17. auf dem Abstiegskampf liegen. "Es werden sehr intensive Wochen werden. Es ist letztendlich mit einem großen Turnier zu vergleichen", sagte Baumann, "wir haben sportlich eine sehr schwierige Situation zu meistern. Da brauchen wir einfach diese Leidenschaft, diesen Zusammenhalt, diesen Teamgeist und Optimismus."

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke haben dagegen erleichtert auf die Entscheidung des Bund-Länder-Gipfels zum Re-Start in der Bundesliga reagiert. Das Kabinett hatte zuvor einstimmig beschlossen, dass die 1. und 2. Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb in der zweiten Maihälfte wieder aufnehmen können.

"Wir freuen uns nun darauf, idealerweise schon ab Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können", sagte Karl-Heinz Rummenigge in einem Statement des FC Bayern: "Damit ist gewährleistet, dass die sportlichen Entscheidungen auf dem Platz und nicht am grünen Tisch fallen."

Hans-Joachim Watzke sprach in der "Bild"-Zeitung von einem großen "Gefühl der Dankbarkeit. Die Politik hat uns heute den Weg geebnet. Ich empfinde aber auch viel Verantwortung, wir müssen den Vertrauensvorschuss jetzt rechtfertigen."

Laut Plan müsste der BVB ausgerechnet mit dem Revierderby gegen Schalke wieder beginnen. "Ich weiß nicht, ob es so kommt. Grundsätzlich wird die Liga jetzt einen Spielplan erstellen. Sportlich ist das Spiel gegen Schalke natürlich von großer Rivalität geprägt, aber beide Klubs haben sich zuletzt gegenseitig unterstützt", meinte Watzke.

Rummenigge sagte der "Bild"-Zeitung, dass die Bayern gegebenenfalls ab Freitag für eine Woche in München ein Hotel beziehen würden, in dem sie die einzigen Gäste seien: "Wir werden eine Woche dort bleiben und würden dann am Freitag nach Berlin fliegen." Die Bayern müssten am übernächsten Wochenende bei Aufsteiger Union Berlin antreten.

Am Mittwochabend beschloss das DFL-Präsidium, dass die Bundesliga am 15. Mai fortgesetzt wird. Die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga wurden darüber in einem Rundschreiben informiert.

Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg sieht in der kurzen Vorbereitungszeit auf die Rückkehr in den Spielbetrieb der Bundesliga keine Probleme. "Wenn es jetzt losgeht mit dem Mannschaftstraining und Zweikampfformen, dann bin ich überzeugt, dass das zum ersten Spiel reichen wird", sagte der 53-Jährige bei "Sky Sport News HD": "Ich denke, dass die Spieler das hinkriegen werden."

Augsburg empfängt am 16. Mai den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr). Für Trainer Heiko Herrlich, der die Mannschaft kurz vor der Aussetzung des Spielbetriebs Anfang März von Martin Schmidt übernommen hatte, ist es das erste Spiel an der Seitenlinie der Schwaben. "Wir warten seit Tagen darauf, dass es endlich weitergeht. Keiner wusste genau, wann spielen wir, gegen wen spielen wir. Wir freuen uns, dass jetzt Klarheit herrscht", sagte Reuter.

Präsident Dirk Zingler von Bundesligist Union Berlin hat nach dem Kabinen-Video beim Stadtrivalen Hertha BSC intern an das Verantwortungsbewusstsein appelliert. "Ich habe heute Morgen nochmal zur Mannschaft gesprochen und dabei ganz deutlich gesagt, dass uns ein riesengroßer Vertrauensvorschuss gegeben wurde. Dieses Vertrauen muss jeder einzelne rechtfertigen, der seinem Beruf nachgehen möchte", sagte Zingler in einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Es wird eine sehr große Herausforderung, das Konzept auch vorbildlich umzusetzen. Aber das gehört dazu."

Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte zuvor erklärt, dass die Umsetzung des Hygienekonzepts ab sofort "bis zum letzten Spieltag Chefsache" in den Klubs sein müsse.

(SID)

