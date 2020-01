Niklas Moisander weiter: "Aber es ist auch Motivation. Wir wissen, dass sich das ändern muss, wenn die Rückrunde erfolgreich sein soll."

Nach vier Niederlagen in Serie vor der Winterpause und mit nur 14 Punkten auf dem Konto ist Werder als Tabellenvorletzter so stark abstiegsgefährdet wie schon lange nicht mehr.

Der Gang in die Zweitklassigkeit "wäre eine riesengroße Enttäuschung. Das will keiner in seiner Vita stehen haben", sagte Moisander vor dem Rückrundenauftakt beim Sechzehnten Fortuna Düsseldorf (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de):

" Aber wir waren in den letzten Jahren mehrfach in einer äußerst schwierigen Situation und haben sie gelöst. Das werden wir auch diesmal schaffen. "

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Salihamidzic erklärt: Darum ist für Werner kein Platz beim FC Bayern