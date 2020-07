Unerwartete Post für Felix Kroos von Union Berlin: Der Bruder von Weltmeister Toni bekam einen LKW voller Bier zugeschickt, wie er verriet. Der Absender war Werder Bremen. Der Klub wollte sich für die Schützenhilfe im Abstiegskampf bedanken. Gegen Abstiegskonkurrent Fortuna Düsseldorf hatte Kroos mit Union 3:0 gewonnen und Werder somit zum Relegationsplatz verholfen.

"Es ist wirklich ein ganzer LKW mit Bier angekommen bei uns am Stadion, sogar mit einem Brief persönlich an mich adressiert", erklärte Kroos im Podcast "Einfach mal Luppen", den er zusammen mit seinem Bruder aufnimmt. Der Sieg und der damit verbundene Abstieg von Fortuna Düsseldorf hatte Werder Bremen am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz verholfen.

Dort setzten sich die Werderaner gegen den FC Heidenheim durch und bedankten sich anschließend bei Ex-Spieler Kroos, der von 2010 bis 2016 an der Weser gespielt hatte und nun seinen Anteil am Klassenerhalt erhielt. Es habe ihm eine große Freude bereitet, erklärte der 29-Jährige und ergänzte: "Und wenn man dann noch zusätzlich einfach so Bier geliefert bekommt, ist das Glück perfekt."

