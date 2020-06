Werder Bremen entdeckt das Toreschießen und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Noch ist aber nichts erreicht, wie Trainer Florian Kohfeldt nach dem klaren Sieg gegen den SC Paderborn zurecht warnt. Und nun wartet der FC Bayern München auf die Bremer. Auch, dass es noch zwie Heimspiele in den letzten drei Partien gibt, spricht eher gegen die Bremer.

Ihre "Fünf-Tore-Show" kosteten die Werder-Profis nur 200 Kilometer lang aus, mehr erlaubte Florian Kohfeldt nicht. "Bis wir in Bremen aus dem Bus steigen", so die Anordnung des Trainers, durfte sein Team nach dem 5:1 (3:0) im Abstiegsgipfel beim SC Paderborn durchschnaufen. Dann galt der Fokus wieder dem Klassenerhalt, der auch nach dem befreienden Schützenfest in Ostwestfalen noch lange nicht erreicht ist.

"Wir haben noch nichts gewonnen", mahnte Kohfeldt richtigerweise, Werder Bremen ist schließlich noch immer Vorletzter. Nach der Niederlage von Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund (0:1) stehen die Hanseaten aber nun punktgleich hinter dem Relegationsplatz. Nur ein Tor trennt beide Teams vor den letzten drei Spieltagen.

Bremen wieder im Aufwind

Und während die Düsseldorfer einen Nackenschlag nach dem anderen kassieren, scheint Werder nach dem höchsten Saisonsieg wieder obenauf. Als die frohe Kunde über den späten Gegentreffer der Fortuna auch Paderborn erreichte, entlud sich die Bremer Freude darüber auf dem Rasen und der Tribüne in lautstarkem Gebrüll. Pünktlich zum Saisonendspurt, so schien es, schossen sich die plötzlich gefährlichen Hanseaten ihr Selbstvertrauen zurück.

"Es war für mich zu spüren, dass wir in der Lage sind, solche Spiele zu spielen, dem Druck stand zu halten", sagte Kohfeldt. Er bejubelte jeden der fünf Treffer mit geballten Fäusten. "Wichtig" sei es gewesen, dieses Torgefühl wieder so häufig zu erleben.

Nur dreimal hatte das bislang ungefährlichste Liga-Team seit dem Corona-Restart getroffen. In Paderborn verdoppelten der starke Davy Klaassen per Kopf (20.) und Fuß (39.) sowie Yuya Osako (34.) diesen Wert schon im ersten Abschnitt, Maximilian Eggestein (59.) und der eingewechselte Rückkehrer Niclas Füllkrug (90.+2) legten nach. Selbst der verschossene Handelfmeter von Milot Rashica (19.) warf die Gäste nicht aus der Bahn.

Dritter Auswärtssieg in Folge

"Der Sieg heute war sehr wichtig - auch für die kommenden drei Partien", vermutete Doppeltorschütze Klaassen am Sky-Mikrofon. Bereits am Dienstag (20:30 Uhr im Liveticker) reist der designierte Meister Bayern München an die Weser, anschließend folgen die wohl aussichtsreicheren und entscheidenden Partien beim FSV Mainz 05 und gegen den 1. FC Köln.

Dass zwei der verbleibenden drei Spiele zu Hause stattfinden, dürfte die Bremer angesichts der unerklärlichen Leistungsschwankungen zwischen Heim- und Auswärtsspielen allerdings skeptisch stimmen. Der Sieg beim praktisch nicht mehr zu rettenden SCP, für den Abdelhamid Sabiri nur verkürzte (66.), war der dritte Auswärtsdreier in Folge. Insgesamt gab es in dieser Saison sechs davon. Im Weserstadion wartet Werder hingegen seit dem 1. September des vergangenen Jahres auf einen Erfolg.

Ändern könnte das noch Niclas Füllkrug. 273 Tage nach seinem erlittenen Kreuzbandriss feierte er das perfekte Comeback in den Armen seines Trainers. "Es ist ein leicht emotionaler Moment. Wenn man überlegt, wo man in den neun Monaten gestanden hat", sagte der Angreifer. Für die Startelf plant Kohfeldt ihn noch nicht ein, stattdessen soll Füllkrug dem überhaupt ersten Bremer Jokertor weitere hinzufügen.

