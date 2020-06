Der VfL Wolfsburg hat sich am 30. Spieltag bei Werder Bremen mit 1:0 (0:0) durchgesetzt. Der entscheidende Treffer des Tages gelang Wölfe-Torjäger Wout Weghorst (82.). Wolfsburg rückt dank des Sieges auf den sechsten Platz vor, der für Teilnahme an der Euopa League reichen würde. Die Bremer stehen weiterh drei Punkte hinter Relegationsplatz 16 und müssen immer mehr den Abstieg fürchten.

So lief das Spiel:

Abstiegskampf gegen Europa League-Ziele – sowohl Werder Bremen, als auch der VfL Wolfsburg benötigten dringend einen Sieg. Die Bremer agierten in einem 3-5-2-System mit viel Mittelfelddruck und Zweikampfhärte. Die Wölfe hielten in einer 4-5-1-Formation dagegen mit Wout Weghorst als physisch starke Spitze.

Beide Mannschaften suchten dementsprechend mit viel Körperlichkeit den Weg zum Erfolg, so entwickelte sich eine extrem harte und intensive Partie, die zumeist im Mittelfeld stattfand. Offensiv ging auf beiden Seiten zunächst wenig, in der ersten Halbzeit gab es insgesamt nur drei Schüsse.

Die beste Möglichkeit verzeichneten die Gäste in der 13. Minute. Nach einem Steilpass setzte sich Weghorst in der Offensive stark durch, scheiterte anschließend jedoch im direkten Duell an SVW-Keeper Jiri Pavlenka. Bei Werder näherte sich Yuya Osako in der 31. Minute gefährlich an. Seinen Schuss aus 17 Metern parierte Koen Casteels mit einer starken Parade.

Auch im zweiten Durchgang waren Chancen Mangelware – doch nach wie vor stimmte der Einsatz auf beiden Seiten. Bremen ging mit zunehmender Spielzeit etwas mehr Risiko, Wolfsburg setzte vermehrt auf schnelles Umschaltspiel.

Bei strömenden Regen fehlte trotz hoher Intensität und großem Willen die Abschlussstärke. Die meisten Schüsse kamen aus der Distanz, waren zu ungenau und ungefährlich. Doch in der 81. Minute gelang den Wölfen beinahe der späte Führungstreffer. Xaver Schlager zog aus 18 Metern ab und setzte den Ball wuchtig an die Latte.

Nur eine Minute später gelang den Gästen schließlich das umjubelte Führungstor (82.). Nach einem Ballverlust der Bremer in der Offensive schalteten die Wölfe um. Der eingewechselte Felix Klaus flankte den Ball von der rechten Seite punktgenau in den Fünfmeterraum auf Weghorst, der per Kopf zur Stelle war und den wichtigen Auswärtssieg perfekt machte.

Die Stimmen zum Spiel

Florian Kohfeldt (Trainer SV Werder Bremen): "Die Jungs haben heute alles reingeworfen. Kampf, Leidenschaft, Einstellung, wie sie gegen den Ball gegangen sind und wie sie es auch mit dem Ball probiert haben. Natürlich sind die Jungs nun leer. Wir haben eine Woche Zeit, uns zu sammeln."

Niklas Moisander (SV Werder Bremen): "Wir haben gut gekämpft und waren bis zum 0:1 gut im Spiel. Wir haben alles versucht, müssen aber näher am Mann bleiben. Letztendlich waren wir nicht gefährlich genug. Der letzte Pass kommt nicht gut rein, wir müssen mehr ins Risiko gehen. Es ist sehr enttäuschend, denn wir haben heute gut gekämpft. Allerdings ist noch alles möglich."

Felix Klaus (VfL Wolfsburg): "Der Trainer hat mir gesagt, ich soll noch einmal Gas geben. Bei einem großen Kader brauchst du alle, es war aber natürlich schön, heute nachlegen zu können."



Wout Weghorst (VfL Wolfsburg): "Die Einwechslung von Klaus und Ginczek hat uns gutgetan. Man weiß immer, dass da noch irgendwo eine Möglichkeit kommen kann. Super für uns und super für mich persönlich. Ein super Tag."

Das fiel auf: Motivationsschub

Bereits im Spiel gegen Eintracht Frankfurt monierten die Hessen, die Werder-Bank sei zu laut und aggressiv gewesen während der Partie. Auch beim Heimspiel gegen Wolfsburg waren die Bremer sehr lautstark zu vernehmen, was keine Diskussionsgrundlage darstellt, denn Abstiegskampf findet auf vielen Ebenen statt.

So überlegten sich die Bremer eine kuriose Art der Motivationssteigerung: Ein Team-Betreuer hatte einen Metallkoffer und einen Holzblock dabei und trommelt lautstark, um die Mannschaft anzufeuern. Ein Fanersatz, der jedoch nicht zum Erfolg führte.

Der Tweet zum Spiel

Die Statistik: 1

Die Auswärtsbilanz des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen war in den vergangenen Jahren erschreckend. Seit 2015 konnten sich die Wölfe keinen Punkt in Bremen erspielen. Nun landeten die Niedersachsen nach langer Zeit wieder einen Sieg, der extrem wichtig ist für das Erreichen der eigenen Ziele.

