Werder Bremen hat Borussia Mönchengladbach am 28. Spieltag der Bundesliga die Stirn geboten, allerdings einen Sieg verpasst. Beim 0:0 war Werder gegen den Champions-League-Aspiranten das gefährlichere Team, brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter. Nach 13 Heimspielen wartet Bremen damit weiter auf den zweiten Dreier im Weserstadion. Gladbach kann so den Punkt sogar noch als Erfolg verbuchen.

So lief das Spiel:

Die Gäste aus Gladbach waren nach der Niederlage gegen Leverkusen auf Wiedergutmachung aus und untermauerten ihr Vorhaben mit einer ersten Duftmarke von Florian Neuhaus, der aus 16 Metern zu zentral in die Arme von Werder-Torwart Jiri Pavlenka zielte (4.).

Doch auch die Bremer begannen nach dem so wichtigen Sieg in Freiburg mit viel Rückenwind und gaben ihrerseits in Person von Davy Klaassen einen ersten wuchtigen Warnschuss ab, der Gästekeeper Yann Sommer vor etwas Probleme stellte (12.).

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken, einzig in Sachen Abschlüsse hatten die Gäste die Nase im ersten Durchgang etwas vorn. Insbesondere dem offensivfreudigen Neuhaus wurden von Bremer Seite viele Freiheiten rund um den Strafraum gewährt, die der Gladbacher Mittelfeldmann zu zwei weiteren Distanzschüssen nutzte.

Einmal zielte Neuhaus mit dem schwächeren linken Fuß deutlich zu hoch (28.), kurz darauf zwang der 23-Jährige Bremens Schlussmann Pavlenka zu einer sehenswerten Flugparade (37.).

Werder startete mit einem gefährlichen Freistoß von Milot Rashica in den zweiten Durchgang. Der aufmerksame Sommer parierte sowohl den Schuss des Kosovaren als auch den Nachschuss von Yuya Osako in starker Manier (50.)

Und Werder blieb am Drücker: Der agile Rashica prüfte Sommer wenige Minuten später vom linken Strafraumeck (56.), Davy Klaassen zielte kurz darauf aus 15 Metern knapp drüber (57.).

Nach 73 Minuten brachte Gladbach-Keeper Sommer seine Hintermannschaft mit einem ebenso gewagten wie unnötigen Dribbling gegen zwei Bremer in arge Bedrängnis. Nach starkem Einsatz von Bittencourt kam Angreifer Josh Sargent im Strafraum zum Abschluss, blieb jedoch an Mathias Ginter und Ramsi Bensebaini hängen (73.).

In einer rasanten Schlussphase verpassten sowohl der eingewechselte Leonardo Bittencourt (77.) als auch Neuhaus (78.) das gegnerische Tor nur um Zentimeter.

Bremen drückte in den letzten Minuten nochmal verstärkt auf den Sieg und verpasste durch Joker Davie Selke den so dringend benötigten Sieg. Die Hertha-Leihgabe scheiterte aus zehn Metern freistehend am glänzend reagierenden Sommer, der mit seiner Parade das 0:0 für die Gäste sicherte (89.).

Bremen stoppte mit dem Remis immerhin die Serie von sieben Heimniederlagen in Folge, wartet aber weiter auf den zweiten Sieg im Weserstadion 2019/20. Gladbach gewann nur zwei der letzten sechs Ligaspiele, machte durch das Remis aber sogar noch Boden gut auf die Konkurrenz aus Dortmund (0:1 gegen Bayern) und Leverkusen (1:4 gegen Wolfsburg).

Die Stimmen:

Christian Groß (Werder Bremen): "Wenn man den Spielverlauf gesehen hat, ist es schon bitter, dass wir nicht gewonnen haben. Aber mal abwarten, wofür dieser Punkt am Ende gut ist."

Davy Klaassen (Werder Bremen): "Wenn man das Spiel gesehen hat, war vielleicht mehr drin. Wir hätten mehr verdient. Wenn wir sieben Spiele noch so spielen, glaube ich hundert Prozent an den Klassenerhalt."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Wir nehmen den Punkt mit. Wir hatten heute etwas wenig Tiefe über die Flügel und haben es am Ende schlecht aufgelöst."

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): "Für die neutralen Zuschauer war es ein packendes Spiel. Wir sind aber nicht zufrieden, weil wir heute gewinnen wollten."

Das fiel auf: Funkstille im Kölner Keller

In der ersten Halbzeit sorgte ein nicht geahndetes Foul von Christoph Kramer an Davy Klaassen im Strafraum für Aufregung. In der Wiederholung der Fernsehbilder war deutlich zu sehen, dass Kramer den Niederländer klar an der Hacke erwischte und dieser dadurch zu Fall kam. Bis zur nächsten Spielunterbrechung vergingen 90 Sekunden, in denen sich der VAR hätte einschalten und den klaren Kontakt an Schiedsrichter Manuel Gräfe melden können. So blieb die Szene ungeahndet.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 100

Bei Werder Bremen feierten gleich zwei Akteure ein rundes Jubiläum. Sowohl Milos Veljkovic als auch Werder-Kapitän Niklas Moisander absolvierten ihr 100. Spiel in der Bundesliga.

