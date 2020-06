Timo Werner wechselt im Sommer zum FC Chelsea - das jedenfalls legen mehrere, übereinstimmende Medienberichte aus Deutschland und England nahe. Und auch wenn lange der FC Bayern München oder die Reds aus Liverpool als neue Arbeitgeber für den Leipziger Goalgetter gehandelt wurden, könnte sich der überraschende Transfer nach London als goldrichtige Entscheidung erweisen.

Die Wege des Timo Werner sind unergründlich.

Nicht wenige waren überrascht, als sich der damals 20-Jährige im Sommer 2016 dem Emporkömmling RB Leipzig anschloss. Gleiches galt für den vergangenen Sommer, als er entgegen der öffentlichen Überzeugung eben nicht nach München wechselte, sondern seinen Vertrag im Osten verlängerte.

Nun sorgt der Nationalspieler erneut für fragende Gesichter. Die allerdings dürften sich bald entspannen, denn der anstehende Wechsel Werners zum FC Chelsea mutet nur auf den ersten Blick als fragwürdige Entscheidung an.

Klar, die Blues gehören derzeit nicht zum absolut obersten Regal der Premier League. Und doch bietet der Verein dem 24-Jährigen etwas, das ihm beim deutschen Rekordmeister oder bei Jürgen Klopp an der Anfield Road verwehrt geblieben wäre: Einen weiteren Entwicklungsschritt.

Im jungen, aufstrebenden Team des FC Chelsea kann der Stürmer wichtige Erfahrung sammeln. Anders als bei den Alpha-Klubs bleibt ihm aber der große Konkurrenzkampf erspart.

Trainer Frank Lampard ist großer Werner-Fan, nimmt für seinen Wunschspieler mächtig Kohle in die Hand und bedient die RB-Ausstiegsklausel, die nach neusten Informationen des "Kicker" bei 50 Millionen Euro liegt und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus. Das zeigt Vertrauen.

Liverpool, das auch in Kontakt mit dem Spieler stand, winkte schließlich ab - Ablöse zu hoch. Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hatte immer wieder angemerkt, Werner passe gar nicht ins eigene System.

Lampard hingegen rollt ihm nun den roten Teppich aus.

Lampard wird die richtige Position finden

Druck wird Werner auch bei Chelsea spüren. Er kommt mit der Visitenkarte von mindestens 25 Bundesligatoren in die Premier League. Die Erwartungshaltung wird aber eine andere sein.

An der Stamford Bridge muss weder Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Roberto Firmino oder Mohamed Salah verdrängt werden. Hier passt Werner perfekt ins frische Konzept.

Lampard wird seinen Neuzugang testen, ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen. Als Teil der Flügelzange mit dem zweiten schon feststehenden Neuzugang Hakim Ziyech oder dem Ex-Dortmunder Christian Pulisic, wo Werner seine Schnelligkeit ausspielen kann.

Genauso wie als alleiniger Mittelstürmer oder an der Seite von Tammy Abraham, wo seine Knipser-Qualitäten zur Geltung kommen.

"Der Transfer macht für Chelsea an allen Ecken und Enden Sinn", schätzt Premier-League-Experte James Kilpatrick von Eurosport-England. "Auf dem Papier ist Werner die ideale Ergänzung für das Spielsystem von Frank Lampard.

Ohne penetranten Titeldruck wird sich der deutsche Nationalspieler so an die erste Auslandserfahrung seiner Karriere herantasten können. Für noch größere Vereine kann er sich dann immer noch empfehlen.

Es ist sein Leben, seine Karriere und auch seine Entscheidung.

"Wenn ein Verein kommt und sich mit ihm einigt, dann ist es so, dann können wir eh nichts dran ändern", hatte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann erst vor Wochenfrist gesagt. "Es ist sein Leben, seine Karriere und auch seine Entscheidung."

Und genau diese hat sich Timo Werner gut überlegt. Auch wenn sie den ein oder anderen zunächst überraschen dürfte.

