Mit Trainer Markus Gisdol verhinderte der Klub den Abstieg in der Saison 2019/20, in der abgelaufenen Spielzeit wuchs der Druck auf das Duo, Gisdol musste in höchster Abstiegsgefahr nach dem 28. Spieltag gehen.

Unter Interimscoach Friedhelm Funkel schaffte Köln zunächst den Sprung in die Relegation und gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel schließlich die Rettung.

