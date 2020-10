Kein Sieg seit März - doch in Köln flackert endlich ein Hoffnungsschimmer. "Der Anfang ist gemacht, möchte ich sagen", meinte Trainer Markus Gisdol nach dem Remis gegen Eintracht Frankfurt und verbreitete Aufbruchstimmung. Mit dem hart erkämpften ersten Punkt der Saison sendete der 1. FC Köln zwar ein Lebenszeichen, wartet saisonübergreifend jedoch seit nun 14 Spielen auf einen Dreier. Das soll sich schon am Freitag gegen den VfB Stuttgart ändern.

Und dieser zeigte erneut zwei Gesichter. Während sich die Elf von Gisdol in der ersten Hälfte auf das Verteidigen konzentrierte und in der Offensive oft überhastet wirkte, schien nach dem verwandelten Foulelfmeter von André Silva (45.+2) und dem Ausgleichstreffer von Zugang Ondrej Duda (52.) ein Ruck durch die Mannschaft zu gehen. "Man hat gesehen: Je länger das Spiel ging, desto besser haben wir wieder zueinander gefunden", sagte Gisdol.

Die Leistungssteigerung im Spielverlauf stimmte den FC-Trainer zuversichtlich für die kommenden Aufgaben, denn der Traditionsklub ist weiter unter Zugzwang. "Jetzt wollen wir uns Stück für Stück mit Punkten belohnen", sagte Gisdol. Das Bangen um den ersten Sieg soll schon am Freitag (20:30 Uhr) ein Ende haben, die Mannschaft fiebert einem Erfolg entgegen. "Gegen Stuttgart ist es dann hoffentlich so weit, dass wir drei Punkte holen", sagte Torschütze Duda. Er sei sich "sicher, dass wir bereit sein werden."

Erst einmal muss sich Köln jedoch gedulden und laut Sport-Geschäftsführer Horst Heldt "mit dem Punkt gegen eine gute Mannschaft zufrieden sein". Die Mannschaft habe sich "ins Spiel reingekämpft". Das erkannte auch Adi Hütter an. "Respekt an Köln, wie sie in der zweiten Halbzeit das Spiel besser angenommen haben", sagte der Eintracht-Coach, der gerne mit zehn Punkten im Gepäck am Samstag (15:30 Uhr) die Reise zum Triple-Sieger Bayern München angetreten hätte.