Schon am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker) geht es für die Kölner am 7. Spieltag bei Werder Bremen weiter, "dort müssen wir uns neu beweisen", sagte Heldt. In der Analyse des Spiels gegen Rekordmeister Bayern finde man "schon Dinge, die uns Auftrieb geben. Wir haben mehr Torschüsse abgegeben, wir waren teilweise beim Ballbesitz und bei den Zweikämpfen auf Augenhöhe. Wir hatten einen guten Plan, den haben wir auch beibehalten". Die Kölner stehen mit zwei Punkten in der Abstiegszone.