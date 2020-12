Beide Teams gingen mit reichlich Rückenwind in diese Begegnung. Köln feierte in der Vorwoche in Dortmund mit dem 2:1 den ersten Saisonsieg, Wolfsburg ist nach neun Spieltagen immer noch ungeschlagen, besiegte Bremen vergangenen Freitag 5:3.

So hatten auch beide Trainer wenig Grund zu personellen Änderungen. Jedoch gab es je einen verletzungsbedingten Wechsel: Bei Köln kam Jannes Horn für Rafael Czichos (Muskelverletzung) rein, bei den Wölfen ersetzte Maximilian Philipp Admir Mehmedi, der mit Problemen an der Achillessehne für das restliche Jahr ausfällt.

Bundesliga Drei Jahre Haft: Böllerwerfer von Köln verurteilt 03/12/2020 AM 15:49

Das Selbstvertrauen bei beiden Teams war von Anfang an spürbar. Die Kölner gingen aggressiv in die Zweikämpfe, legten eine hohe Laufbereitschaft an den Tag und ließen die Wölfe wenig zur Entfaltung kommen. Josip Brekalo (6.) und Elvis Rexhbevaj (9.) gaben für ihre Klubs einen ersten Warnschuss ab. Im weiteren Verlauf konnten sich die Kölner auf Schlussmann Timo Horn verlassen, der die Großchance von Wout Weghorst zunichtemachte (11.) und einen schönen Fallrückzieher von Maximilian Philipp entschärfte (22.).

Ganz anders die Geißböcke, die schnörkellos nach vorne spielten und ihre Chancen nahezu perfekt nutzten. Dem 18-jährigen Jan Thielmann gelang nach schöner Vorarbeit von Salih Özcan sein erstes Bundesligator (18.). Eben jener Özcan, der kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden musste, verzog knapp aus der zweiten Reihe (23.). In der Defensive stand Köln sehr sicher, sodass den Gästen ein Standard helfen musste: Maximilian Arnold zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern perfekt über die Mauer (29.). Aufgrund des Spielverlaufs war dieses Ergebnis mehr als verdient, doch Köln setzte nach und kam durch Ondrej Duda kurz vor der Halbzeit zum erneuten Führungstreffer (43.).

Die Gäste nahmen sich für den zweiten Durchgang viel vor und starteten perfekt in diesen, nachdem Weghorst das 2:2 per Kopf erzielte (47.). Im weiteren Verlauf wollten die Wölfe mehr als einen Punkt und machten richtig Tempo. Renato Steffen vergab nach feinem Zuspiel von Brekalo kläglich (53.). Die Luft für die Kölner wurde fortan immer dünner, für Entlastung konnten die Geißböcke nicht mehr sorgen. Wolfsburg hatte das Geschehen voll im Griff, doch mit Ausnahme des Ausgleichs und der Riesenchance blieb es weitestgehend ruhig vor dem Toren von Timo Horn. In 75. Minute hatte VfL-Keeper Koen Casteels Glück, dass Bornauw eine Kopfballchance nicht nutzen konnte.

Obwohl sich Wolfsburg mit diesem Punkt nicht zufriedengeben wollte, plätscherte die Partie in der Schlussphase dahin. Köln stand sehr tief, ließ kaum Räume zu und warf sich in jeden Zweikampf. Unterm Strich können die Geißböcke mit diesem Punkt leben, für Wolfsburg ist das Remis nicht zufriedenstellend.

Stimmen zum Spiel

Wout Weghorst (VfL Wolfsburg): "Ja, wir waren die bessere Mannschaft, das ganze Spiel über. Leider haben wir zwei Mal nicht gut verteidigt haben. Zwei Schüsse, zwei Tore, das darf eigentlich nicht passieren. In den letzten 15 bis 20 Minuten war das Spiel etwas tot. Es ist schade, dass es nicht zu drei Punkten gereicht hat."

Timo Horn (1. FC Köln): "Es war eine geschlossene Teamleistung. Wir wussten, dass wir auf einen starken Gegner treffen. Wir mussten alles reinwerfen, das hat bis auf die zwei Szenen ganz gut geklappt. Unterm Strich war der Punkt schon verdient. Wir wussten, dass es bis zur letzten Minute ein schweres Spiel wird. Wolfsburg kam nach dem Ausgleich mit Rückenwind. Der Punkt hilft uns in der Tabellensituation weiter."

Jan Thielmann (1. FC Köln): "Man kann zum Punkt gratulieren. Wir sind froh, dass wir gegen Wolfsburg 2:2 gespielt haben, den Punkt nehmen wir gerne mit. Mein erstes Bundesligator werde ich mir noch öfters anschauen. Bei meinem Treffer hatte ich ein wenig Glück, dass der Schuss noch abgefälscht war. Es gibt mir viel Selbstvertrauen für nächste Woche."

Tweet zum Spiel

Gleich schlägt es ein! Maximilian Arnold bewies einmal mehr, dass er ein ausgezeichneter Freistoßschütze ist. Der Wolfsburger zirkelte in der 29. Minute den Ball perfekt über die Mauer. FC-Keeper Timo Horn konnte nur zuschauen.

Das fiel auf

Köln kann auch Tore aus dem Spiel heraus: Die letzten vier Treffer erzielte der FC allesamt nach Standardsituationen. Gegen den VfL zeigten die Kölner endlich mal wieder, dass sie es auch aus dem Spiel heraus können. Thielmann und Duda schlossen einen jeweils schönen Spielzug erfolgreich ab.

Die Statistik zum Spiel: 10

Mit dem 2:2 in Köln hat der VfL Wolfsburg einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Zehn Bundesligaspiele unbesiegt blieben die Wölfe in ihrer Vereinshistorie noch nie. Schon vergangene Saison waren die Niedersachsen vom Start weg neun Partien ungeschlagen, nun bauten sie diesen Rekord aus. Wolfsburg bleibt im Kampf um die internationalen Plätze voll dabei.

Mit Omas Pullover: Klopp erzählt Anekdote über sein Fan-Debüt

Champions League Erschreckende Statistik: Wichtigster Mann des BVB fehlt seit Wochen 02/12/2020 AM 09:28