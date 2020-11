Die beispiellose Bilanz von fünf Strafstößen in den ersten sieben Saisonspielen brachte Markus Gisdol an den Rand der Verzweiflung - und den 1. FC Köln noch mehr in die Bredouille. "Bis zum Elfmeter ist unser Spielplan gut aufgegangen, dann bringen wir uns wieder selbst um den Lohn der Arbeit", sagte der Coach der Rheinländer nach dem 1:1 (0:0) bei Werder Bremen sichtlich frustriert.