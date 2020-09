So lief das Spiel:

Köln erwischte einen Katastrophenstart und musste früh in der Partie einen Rückstand hinnehmen. Jonas Hector spielte einen Doppelpass mit Timo Horn am eigenen Sechzehner und wollte das Leder erneut zurückspielen, doch sein Zuspiel geriet zu kurz und Andrej Kramaric spurtete dazwischen. Der Kroate dribbelte Horn aus und vollendete ins leere Tor (3.).

Nach einer Flanke von Jannes Horn kam Sebastian Andersson auf Seiten der Kölner zum Kopfball, doch er verfehlte den Kasten deutlich (13.). Kurz darauf gab es zweimal die Möglichkeit für Hoffenheim, doch beide Male konnte Horn im Tor der Kölner parieren.

Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten nicht, um zu erhöhen, und das nutzte wiederum Köln eiskalt aus. Jan Thielmann bekam auf der linken Seite zu viel Platz und fand mit seiner Flanke den Kopf von Andersson, der Oliver Baumann keine Chance ließ und ausglich (22.).

In der Folge flachte das Spiel zunächst etwas ab. Hoffenheim blieb weiter die bessere Mannschaft, schaffte es aber nicht, sich erneut Hochkaräter herauszuspielen. Köln kam etwas besser rein, versuchte es aber meist mit Flanken auf Andersson, die den Schweden allerdings oft verfehlten.

Kurz vor der Pause wurde es dann noch einmal hektisch, als Videoassistent Frank Willenborg sich einschaltete. Bei einem Zweikampf zwischen Christoph Baumgartner und Rafael Czichos entschied Schiedsrichter Daniel Siebert nach erneuter Prüfung auf Elfmeter für die Gäste, den Kramaric sicher verwandelte (45.+2).

Die Kölner starteten besser in den zweiten Durchgang und hatten kurz nach der Pause direkt die Chance auf den Ausgleich, jedoch scheiterte Andersson aus fünf Metern an Oliver Baumann (46.). Wenig später versuchte es Ellyes Skhiri nach einem Doppelpass mit Elvis Rexhbecaj aus 20 Metern, verfehlte das Tor jedoch knapp (53.).

Hoffenheim wurde in der Folge wieder etwas aktiver und schaffte es zumindest, weitere Chancen der Kölner zu vermeiden, auch wenn keine eigenen dabei raussprangen. In der 80. Minute fasste sich Ondrej Duda dann ein Herz und versuchte es aus 18 Metern, scheiterte jedoch an Baumann, den Nachschuss setzte Dominick Drexler ans Außennetz.

Kurz vor dem Ende ging es dann noch einmal hoch her. Zunächst erzielte Köln den Ausgleichstreffer. Baumann konnte einen Kopfball von Andersson noch an den rechten Pfosten lenken, ehe der Ball von dort zu Drexler sprang, der ins leere Tor einschob (86.).

In der Nachspielzeit gelang Hoffenheim jedoch noch der Last-Minute-Siegtreffer. Mijat Gacinovic legte im Sechzehner quer zu Kramaric, der sich das Leder auf den rechten Fuß legte und aus 15 Metern mit seinem dritten Treffer zum 3:2-Endstand vollendete (90.+2).

Die Stimmen zum Spiel:

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG 1899 Hoffenheim): "Wir haben ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften gesehen. In der ersten Hälfte ist unser Plan zum Großteil aufgegangen, in der zweiten nicht. [...] Der Ausgleich war ein kleiner Nackenschlag. Dennoch ist das Team zurückgekommen und hat darauf geantwortet. Das war extrem stark."

Markus Gisdol (Trainer 1.FC Köln): “Es fällt mir schwer, den Hoffenheimer Sieg in dieser Form zu akzeptieren. Wir haben in der zweiten Hälfte die Fehler des ersten Durchgangs gutgemacht. Ich hatte sogar das Gefühl, dass drei Punkte drin wären. [...] Es ist schade, auch wenn ich die Statistik sehe: Es wäre heute ein hochverdientes Unentschieden gewesen. Wir werden auf die Leistung aus der zweiten Hälfte aufbauen.”

Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim): "In der ersten Halbzeit waren wir besser, hätten 2:0 oder sogar 3:0 führen müssen. Die zweite Hälfte war nicht das TSG-Spiel, wie wir es kennen. Ich liebe Hoffenheim, und deshalb sage ich: Wir müssen es besser machen."

Dominick Drexler (1.FC Köln): "Ja ich finde, dass das in meinen Augen auch kein Elfmeter ist kurz vor der Halbzeit, dann gehen wir mit einem Unentschieden in die Pause. Klar, ich finde auch, dass man in der zweiten Halbzeit viel Druck gemacht und das Momentum auf seiner Seite hatte, auch noch mal einen am Ende zu machen, doch genau das Gegenteil ist passiert und wir müssen dann einfach schauen, dass wir das konzentrierter verteidigen am Ende."

Das fiel auf: Dank Kramaric zum Sieg

Im ersten Durchgang waren die Gäste über weite Strecken das bessere Team und hätte früh in der Partie schon 3:0 führen können. Am Ende des ersten Durchgangs ging man dann etwas glücklich mit einer Führung in die Pause, weil die Mannschaft von Sebastian Hoeneß einen strittigen Elfmeter zugesprochenen bekamen. Im zweiten Durchgang war es dann ein sehr schwacher bis sogar enttäuschender Auftritt, der vom stärksten Hoffenheimer Andrej Kramaric noch gerettet wurde. Alle drei Tore der Gäste erzielte heute der Kroate und zeigte damit einmal mehr, wie wichtig er für dieses Team ist.

Die Statistik: 13

Auf beiden Seiten wurden heute 13 Torschüsse abgegeben. Ein Sinnbild dafür, wie ausgeglichen die Partie war, besonders im zweiten Durchgang. Dafür spricht auch der Ballbesitz, der sich genau bei 50% für beide Mannschaften aufsplittet.

