So verlief die erste Halbzeit ohne große Höhepunkte, Stuttgart hatte erst kurz vor der Pause den ersten Abschluss. Konstantinos Mavropanos (45.) kam nach einer Ecke von Gonzalo Castro aus guter Position zum Kopfball, doch das Leder flog klar über Timo Horns Tor.

Die Statistik bestätigte die schwache erste Halbzeit: Kein Team hatte in den ersten 45 Minuten einen Schuss auf das gegnerische Tor.

Der VfB erwischte den perfekten Start in die zweite Halbzeit: Sasa Kalajdzic (49.) köpfte eine Freistoßflanke von Borna Sosa aus sieben Metern mit dem Hinterkopf an Horn vorbei zur Stuttgarter Führung.

Stuttgart blieb am Drücker und hatte durch Silas Wamangituka (54.) die Chance, schnell auf 2:0 zu erhöhen. Doch einen Schuss des besten Stuttgarter Torjägers blockte Rafael Czichos im Strafraum in höchster Not.