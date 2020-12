Mainz statt Mallorca, Rettungsmission statt Rentnerdasein: Nach langem Zögern hat Christian Heidel die verzweifelten Hilferufe seines Heimatvereins FSV Mainz 05 offenbar erhört. Laut der "Bild"-Zeitung kehrt der Ex-Manager aus seinem Domizil im Mittelmeer zum abstiegsbedrohten Bundesligisten zurück - und hat in seiner neuen Rolle als Sportvorstand bereits die erste Entscheidung getroffen: Der frühere FSV-Coach Martin Schmidt soll ebenfalls sein Comeback feiern.

Ob Schmidt das Amt des Sportdirektors übernimmt oder zumindest vorübergehend auch den erfolglosen Trainer Jan-Moritz Lichte ablöst, ist wohl noch offen. Die Beantwortung der Trainerfrage drängt allerdings. Schließlich steht am Dienstag der Trainingsstart nach den Feiertagen auf dem Programm.

Ob die Mainzer schon im ersten Spiel des kommenden Jahres ein Erfolgserlebnis im Kampf gegen den Abstieg einfahren können, erscheint so oder so fraglich - am Sonntag (18.00 Uhr) muss der Tabellenvorletzte bei Spitzenreiter FC Bayern München ran.