Fußball

Alaba: Chelsea lockt den Bayern-Star angeblich mit Mega-Gehalt

Der FC Chelsea setzt angeblich alle Hebel in Bewegung, um David Alaba an die Stamford Bridge zu locken. Außerdem gibt es offenbar Bewegung in der Causa Sergio Ramos. 5 Transfergerüchte des Tages.

00:02:56, 25 angesehen, vor 2 Stunden