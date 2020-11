Der Österreicher zeigte sich hinterher in einer Pressekonferenz überrascht. Er habe davon erst in den Medien erfahren. Unter anderem der "Kicker" berichtete jedoch, dass Alaba am Sonntag in einem persönlichen Gespräch von Hasan Salihamidzic über die Rücknahme der Offerte sowie die bevorstehende Verkündung am Abend informiert wurde.