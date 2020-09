Man habe "dann aber relativ schnell gesehen, dass er nicht der Dribbler à la Franck Ribéry oder Arjen Robben ist", erklärte Rummenigge weiter: "Als linker Verteidiger kann er seine außergewöhnliche Geschwindigkeit am besten einbringen."

Davies habe "sich mit seinen Fähigkeiten - gerade mit seiner Schnelligkeit - und seinem Top-Charakter sehr gut eingebracht". Dennoch dürfe nicht vergessen werden, "dass er bis zum Herbst keine Rolle bei uns gespielt hat. Erst als sich einige Innenverteidiger verletzt haben und David Alaba in die Mitte gerückt ist, hat er seine Chance bekommen", erinnerte Rummenigge an die ersten Monate des Youngsters in München.

Bis Ende Oktober 2019 bestritt Davies gerade einmal fünf Spiele für die Bayern-Profis. Erst nach dem Kreuzbandriss von Niklas Süle und der darauf folgenden Berufung Alabas ins Abwehrzentrum lief der 19-Jährige deutlich häufiger auf. In der Bundesliga verpasste er ab diesem Zeitpunkt nur ein Spiel aufgrund einer Sperre. In der Champions League absolvierte er zudem mit Ausnahme eines Spiels alle Begegnungen über die volle Distanz.

Rummenigge warnt vor Davies-Hype

Trotz der starken Leistungen von Davies warnte Rummenigge davor, "ihn zu sehr zu hypen. Er hat natürlich verdient, dass über ihn geredet wird, aber er ist erst 19. Wir als Verein müssen verantwortungsvoll mit diesem Hype umgehen. Man kann zwar auch als 19-Jähriger charakterlich stabil sein, man darf es aber nicht übertreiben."

Der junge Kanadier verkörpere einfach genau das, "was man von einem Fußballer in seinem Alter erwartet. Er kommt aus bescheidenen Verhältnissen, wird als großes Talent von einem Top-Klub gescoutet, sieht seine Chance und nimmt sie im wahrsten Sinne des Wortes in seine Hände", lobte der Bayern-Boss Davies und fügte an: "Er ist ein Typ, der von 0 auf 100 hochgeschossen ist. Mittlerweile kennen ihn auch viele Fußballfans, die sich nicht mit der Bundesliga beschäftigen."

Besonders das Dribbling im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona (8:2) habe dem Youngster weltweit Beachtung geschenkt, ist Rummenigge überzeugt: "Da haben sich sicherlich viele gedacht: Was ist das denn? Wer ist der Typ? Ich sage es mal so: Unser Büro in New York ist sicherlich sehr dankbar für Alphonso Davies."

