"Aber ich will ja nicht lügen. Ich würde mich sehr freuen", so Younes weiter.

Younes war nach fünf Länderspielen im Jahr 2017 in den letzten beiden Spielzeiten beim SSC Neapel kaum zum Einsatz gekommen, erst seit Dezember blüht er in Frankfurt wieder auf.

22/02/2021 AM 09:36

"Momentan würde ich schon sagen, dass ich in einer sehr guten Form bin und gefühlt auch in der besten bisher in meiner Karriere", sagte der gebürtige Düsseldorfer selbstbewusst.