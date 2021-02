"Er findet allmählich wieder seinen Rhythmus. Seine Technik und Orientierung auf dem Platz sind großartig", so Löw weiter.

Darf sich Younes (27) womöglich Hoffnungen auf ein Comeback in der Nationalmannschaft machen? Sein bislang letztes Länderspiel bestritt der Confed-Cup-Sieger von 2017 am 8. Oktober 2017 in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan (5:1).