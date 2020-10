Dynamische Vorstöße über die linke Seite, hohe Passgenauigkeit und jetzt auch noch Tore, vornehmlich mit dem Kopf: Der kleine Spanier Angelino hat sich bei RB Leipzig zu einer großen Verstärkung entwickelt. Auch dank der beiden Kopfballtreffer des nur 1,71 m großen Flügelsprinters steht RB Leipzig in der laufenden Saison an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

"Der Treffer in Augsburg war ein ganz wichtiges Tor. Dass er per Kopf zum zweiten Mal trifft, freut mich besonders", sagte sein Trainer Julian Nagelsmann. Beim FC Augsburg brachte der Leihspieler von Manchester City die Sachsen mit seinem Kopfballtor kurz vor der Pause auf Erfolgskurs. Zwei Wochen zuvor hatte er beim 4:0 gegen Schalke ebenfalls per Kopf getroffen.

Jose Angel Esmoris Tasende, wie Angelino bürgerlich heißt, konnte Nagelsmann nach seinem Kommen im letzten Januar erstaunlich schnell überzeugen und gehörte seitdem nahezu durchgängig zum Stammpersonal. Auch beim Finalturnier der Champions League in Lissabon erwies sich der Linksfuß als feste Größe. "Angel hat bei uns wenig Eingewöhnungszeit benötigt und sich von Anfang an in unserer Spielidee zurechtgefunden", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche.

Deshalb war es auch Nagelsmanns unbedingter Wunsch, den zweimaligen U21-Nationalspieler der Iberer erneut an RB zu binden. Zwar gelang dies zunächst wieder nur in Form einer Leihe für ein Jahr, doch diese beinhaltet angeblich eine Kaufoption, die nach Erfüllung gewisser Kriterien zu einer Kaufverpflichtung wird. Offenbar muss Leipzig dann rund 20 Millionen Euro hinlegen, kann den flinken 23-Jährigen aber endgültig übernehmen.

Angelino über Leipzig: "Der richtige Ort für mich"

Ein Plan, der auch Angelino entgegenkommt. "Ich bin in den vergangenen Jahren viel herumgereist", sagte der in Galizien geborene Profi im Interview mit der "Mitteldeutschen Zeitung" und schob verständlicherweise hinterher: "Ich würde mich langsam gern irgendwo zu Hause fühlen und hier ist der richtige Ort für mich."

Der bei Deportivo La Coruna ausgebildete Linksverteidiger ist seit seinem Wechsel zu Manchester City im Jahr 2015 in der Tat das, was man einen weit gereisten Fußballer nennt. Er kickte von 2015 bis 2019 für nicht weniger als fünf Klubs (New York City FC, FC Girona, RCD Mallorca, NAC Breda und PSV Eindhoven), ehe er zu City zurückkehrte, um wiederum an Leipzig verliehen zu werden.

Zwar kennt Angelino durch das frühe Wegziehen aus der Heimat das Alleinsein recht gut, doch wohl fühlt er sich dabei nicht. "Ich vermisse meine Frau und unseren Sohn. Aber so ist es nun mal", sagte der kahlköpfige Familienvater.

Seine Frau hatte Sehnsucht nach Spanien und lebt deshalb mit dem gemeinsamen Sohn in Barcelona. Doch womöglich würden beide einen neuen Anlauf in der Fremde wagen und zu ihm ziehen, falls sich Angelinos vertragliche Lage ändert und er endlich einen längerfristigen Vertrag erhält - vielleicht dann in Leipzig.

