Der Japaner war dann auch derjenige, der eine sehr gute Konterchance der Arminia nicht gut auspielte. Mit vier gegen zwei griffen die Bielefelder an, doch Doan hielt den Ball zu lange und scheiterte dann mit seinem Schuss an Gouweleeuw (35.).

Kurz vor der Pause hatte dann erneut Richter eine gute Möglichkeit. Der Angreifer dribbelte von links in die Mitte und zog dann ab, doch sein noch abgefälschter Schuss ging knapp am linken Eck vorbei (43.).

In der Folge tat Bielefeld mehr fürs Spiel und wurde mit drei guten Möglichkeiten innerhalb von vier Minuten belohnt. Zunächst fand eine Ecke von Doan den Kopf von Fabian Kunze, dessen Versuch nur knapp am Tor vorbeiging (65.). Dann bediente Klos Marcel Hartel im Sechzehner, der aus zwölf Metern rechts am Tor vorbeischoß (67.). Doan versuchte es einmal mit einem Distanzschuss nach einem guten Dribbling, doch dieser wurde von Gouweleeuw geblockt (69.).

Kurz vor Schluss ging es dann noch einmal hoch her auf beiden Seiten. Erst bediente Gebauer Klos an der Strafraumkante, dessen Schuss Gikiewicz parieren konnte. Vorausgegangen war ein katastrophaler Fehlpass von Tobias Strobl (82.).

Das Siegtor für den FC Augsburg fiel heute in der 85. Minute. Ein relativ später Treffer, wofür die Fuggerstädter allerdings bekannt sind. Acht der 15 Saisontore des FCA wurden in der Schlussphase einer Partie erzielt, in der Kategorie späte Treffer sind die Augsburger mit den Stuttgartern zusammen die beste Mannschaft. Für die Arminia hingegen war es der vierte Gegentreffer in Folge, der nach der 79. Minute gefallen ist.