Als das kleine Fußball-Wunder perfekt war, kannte der Bielefelder Jubel keine Grenzen. Trainer Frank Kramer und sein Team um den hemmungslos weinenden Torjäger Fabian Klos lagen sich glückselig in den Armen. Mit einem 2:0 (0:0) beim VfB Stuttgart und einer leidenschaftlichen Vorstellung verhinderte die Arminia den achten Abstieg der wechselhaften Vereinshistorie und hielt als Tabellen-15. direkt die Klasse.

Dabei war die Arminia nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer von vielen Experten als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden. Doch diesmal wurde Bielefeld seinem zweifelhaften Ruf als Fahrstuhlmannschaft nicht gerecht.

"Es war extrem. Es ist ein megageiles Gefühl", freute sich DSC-Angreifer Andreas Voglsammer am "Sky"-Mikrofon: "Die meisten haben wohl damit gerechnet, dass es uns so geht wie es den Schalkern ergangen ist: Dass wir einige Spieltage vor Schluss schon abgestiegen sind. Jetzt läuft es mir eiskalt den Rücken runter beim Gedanken, nächstes Jahr wieder Bundesliga zu spielen."

Bundesliga "Achterbahnfahrt der Gefühle": Köln rettet sich in die Relegation VOR 2 STUNDEN

Arminia Bielefeld: Klos erteilt Fans Partybefehl

Bielefelds Rekordtorschütze Klos, dessen Vertrag ausläuft, erzielte in der 66. Minute per Foulelfmeter das umjubelte 1:0 für eine leidenschaftlich auftretende Arminia, die bereits 2008 in Stuttgart am letzten Spieltag alles klar gemacht hatte.

"Es war emotional mindestens vergleichbar mit dem Aufstieg letzte Saison", sagte Klos: "Der Puls beim Elfmeter war extrem hoch. Gott sei Dank hatte ich keinen Pulsmessgurt um." Den Fans in Bielefeld erteilte er den Partybefehl: "Feiert coronakonform, aber feiert."

Der auffällige Ritsu Doan erhöhte in der 72. Minute auf 2:0. Die Arminia verhinderte so den achten Abstieg aus dem Oberhaus. Sport-Geschäftsführer Samir Arabi erklärte: "Das ist die pure Freude. Das macht uns stolz und glücklich. Es ist herausragend, was die Mannschaft geleistet hat."

Der VfB verpasste durch die Niederlage als Neuling nach einer insgesamt starken Saison die Qualifikation für die europäische Conference League.

Das könnte Dich auch interessieren: Werder nach Abstieg am Boden: "Trauriger Tag für die ganze Stadt"

(SID)

Flick bald Bundestrainer? "Es fehlt an Kleinigkeiten"

Bundesliga Starker Saisonabschluss: BVB schlägt Bayer und verteidigt Platz drei VOR 5 STUNDEN