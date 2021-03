Bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag fasste Kramer zusammen: "Es geht nur gemeinsam." Dabei drehte es sich natürlich um ihn, den neuen starken Mann auf der Alm - in weiten Teilen aber eben auch um die viel diskutierte Trennung von Neuhaus.

Statt des Aufstiegshelden soll der frühere DFB-Juniorentrainer Kramer die Arminia in den verbleibenden zwölf Saisonspielen vor dem Abstieg bewahren und anschließend in der Bundesliga etablieren. Der 48-Jährige unterschrieb gleich einen Vertrag bis Sommer 2023, im "worst case" gilt dieser aber auch für die 2. Bundesliga.

"Ich habe totale Lust auf die Aufgabe", sagte Kramer, während sich die Vereinsführung neben ihm auf dem Podium im Verteidigungsmodus befand. Die Trennung von Neuhaus, der die Arminia im Vorjahr als Zweitliga-Meister nach elf Jahren zurück in die Bundesliga geführt hatte, löste in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm aus.

Er betonte dabei aber auch: "Wir haben eine Verantwortung dem Klub gegenüber, wir treffen unsere Entscheidung danach und nicht nach irgendwelchen Meinungen, die im Netz geäußert werden." Arabi hatte bereits im Dezember Kontakt zu Kramer aufgenommen, um unabhängig vom Ausgang der Saison eine Zusammenarbeit festzuzurren, Neuhaus wäre also so oder so abgelöst worden. "In den letzten Wochen hat sich eine Situation ergeben, weswegen wir zur Überzeugung gekommen sind, den Weg früher zu gehen", erklärte Arabi.