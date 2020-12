Im absoluten Kellerduell des zehnten Spieltags waren sowohl Arminia Bielefeld (vier Punkte, Platz 17) als auch Mainz 05 (fünf Punkte, Platz 16) dringend auf die drei Punkte angewiesen.

Beide Mannschaften versteckten sich auch nicht und suchten den Weg nach vorne. Bielefeld hatte dabei mehr Ballbesitz, Mainz versuchte es mit schnellem Umschaltspiel.

Bundesliga Sorge um Kruse: Union-Star verletzt sich im Derby VOR 19 STUNDEN

Die ersten beiden Chancen der Partie hatte Jean-Philippe Mateta. Jean-Paul Boetius eroberte den Ball und spielte schnell auf den Franzosen weiter, der aus spitzem Winkel Stefan Ortega anschoss (12.). Kurz darauf war es wieder Boetius, der Mateta bediente. Der Stürmer versuchte Ortega zu umkurven, der aber noch mit dem Fuß an den Ball kam. So bekam Mateta mit dem Rücken zum Tor die erneute Chance, schoss mit der Hacke aber am Tor vorbei (16.). Eine Drehung oder ein Abspiel auf Boetius wären wohl die besseren Optionen gewesen.

So kam stattdessen Bielefeld zur Führung. Manuel Prietl versuchte es einfach mal mit einem Schuss aus der Distanz. Alexander Hack fälschte den Ball aber unhaltbar ins Tor zum 1:0 ab (21.).

Das Tor gab den Arminen weitere Sicherheit. Nach einem Fehler von Leandro Barreiro bei der Ballannahme, schnappte sich Ritsu Doan den Ball. Der Japaner setzte sich gegen drei Mainzer durch und schoss durch die Beine von Moussa Niakhate zum 2:0 ein (31.).

Mainz tat sich schwer, weil Bielefeld mit der Führung im Rücken kein unnötiges Risiko mehr einging. Kurz vor der Halbzeit war eine Flanke von Boetius ein Stück zu hoch für den freistehenden Robin Quaison (45.).

Auch nach der Pause war es zunächst Bielefeld, das offensiv besser zurechtkam. Der auffällige Doan stellte die Gäste-Abwehr immer wieder vor Probleme. Nach ein paar Minuten kamen die Mainzer immer besser in die Partie und erhöhten das Risiko. Oft fehlte es aber an der Genauigkeit beim letzten Pass.

Gleichzeitig eröffnete das Bielefeld immer wieder die Chance auf Konter. Bei einem solchen steckte Fabian Klos auf Prietl durch, doch der herauseilende Robin Zentner machte sich breit und wehrte den Ball ab (61.). Auch der eingewechselte Andreas Voglsammer hatte noch eine gute Gelegenheit, doch Zentner hielt erneut stark (78.).

Der erste gut zu Ende gespielte Mainzer Angriff führte dann zum Anschlusstreffer. Der eingewechselte Kevin Stöger drang in den Strafraum ein und schoss mit der Fußspitze. Ortega machte sich lang und hielt stark mit einer Hand, doch Boetius brachte den Ball im Nachsetzen nochmal in die Mitte, wo Stöger den Ball dieses Mal zum 1:2 über die Linie beförderte (82.).

Bielefeld kämpfte aber bis zum Schluss und brachte die Führung über die Zeit. Damit springen die Arminen an Mainz vorbei auf Rang 16, während Mainz nach drei Spielen wieder einmal verliert.

Die Stimmen zum Spiel:

Sven Schipplock (Arminia Bielefeld): "Das Spiel letzte Woche hat uns trotz der Niederlage Aufwind mitgegeben. Wir wussten: Heute gilt’s. Es war ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, wie man sagt. Dessen waren wir uns bewusst und wir haben es über weite Strecken richtig gut gemacht."

Manuel Prietl (Arminia Bielefeld): "Es war wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Nach sieben Niederlagen ist es nicht so einfach, vor Selbstvertrauen zu strotzen. Wir haben es sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen nach hinten fallen lassen und verpasst, das dritte Tor zu machen. Dann wurde es nochmal etwas schwieriger für uns."

Robin Zentner (Mainz 05): "Da müssen wir uns an die eigene Nase packen. So ein Spiel müssen wir einfach gewinnen. Das ist natürlich alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben. Wir hatten eine gute Serie mit fünf Punkten aus drei Spielen. Jetzt haben wir gesehen, dass wir jedes Spiel gleich angehen müssen. Daraus müssen wir lernen."

Kevin Stöger (Mainz 05): "Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Bielefeld hat das gut gemacht in der ersten Halbzeit. Wir waren eher zu passiv. Wir haben nicht das umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Man muss aber auch sagen, dass wir zwei, drei Torchancen hatten, die wir eigentlich machen müssen. Bielefeld hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, aber nicht so die klaren Chancen, wie wir sie hatten und trotzdem zwei Tore daraus gemacht. Deswegen war es dann für uns in der zweiten Halbzeit schwer. Wir haben dann gedrückt und zu einem günstigen Zeitpunkt auch das 1:2 gemacht, aber leider nicht das 2:2."

Das fiel auf: Einsatz ist Trumpf

Wenn es spielerisch nicht so rund läuft, muss der Einsatz stimmen. Das war auch eine Maxime für das Kellerduell zwischen Bielefeld und Mainz. Beide Mannschaften zeigten das auch und liefen am Ende starke 121 (Bielefeld) und 119 Kilometer (Mainz). Die Gastgeber präsentierten sich aber noch etwas griffiger in den Zweikämpfen, während Mainz erst mit dem Rückstand mehr investierte. Neben dem guten Einsatzwillen erspielten sich beide Teams auch gute Torchancen, mit denen Bielefeld aber besser umging und sich am Ende mit drei Punkten belohnte.

Der Tweet zum Spiel:

Einer der auffälligsten Spieler dieser Partie war Ritsu Doan, der an beiden Toren beteiligt war und auch sonst für viel Unruhe in der Mainzer Defensive sorgte. Mainzer Fans dürfte das nicht gefallen haben.

Die Statistik: 0

Große Comebackqualitäten kann man den Mainzern in dieser Saison wahrlich nicht attestieren. Inklusive der heutigen Partie gerieten die Nullfünfer zum siebten Mal im zehnten Spiel in Rückstand. War dies der Fall, verloren sie das Spiel immer.

Das könnte Dich auch interessieren: Match-Statistik + Ticker zu Bielefeld - Mainz

Mit Omas Pullover: Klopp erzählt Anekdote über sein Fan-Debüt

Bundesliga Trotz Überzahl: Mainz verpasst Befreiungsschlag gegen Hoffenheim 29/11/2020 AM 18:56