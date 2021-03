Der Aufsichtsrat und der Vorstand des Schlusslichts der Bundesliga seien bereits über ihr Vorhaben informiert. "Ich trete Rudis Erbe an, um sein Lebenswerk vor dem totalen Untergang zu retten", führte Assauer weiter aus.

"Ehre, wem Ehre gebührt. So ist es mir eine Ehre für Rudi und die gesamte Schalke-Familie, Rudis Geist in der Arena aufleben zu lassen, um die große Katastrophe abzuwehren und somit in eine Zukunft für den Verein blicken zu können", begründete Assauer ihr Vorhaben.