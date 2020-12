GESTERN AM 16:30

Im Vergleich zum 4:3 in der Königsklasse bei Basaksehir Istanbul rücken Tyler Adams, Justin Kluivert und Christopher Nkunku für Kevin Kampl, Dani Olmo und Yussuf Poulsen in die Startelf der Leipziger.

"Der Spielplan ist nicht ganz so günstig für uns, deswegen mussten wir ein bisschen überlegen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel bei "Sky". Leipzig spielt am Dienstag zuhause gegen Manchester United (21:00 Uhr im Liveticker) ums Weiterkommen in der Champions League.