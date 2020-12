Am 13. Spieltag der Bundesliga trifft Bayer 04 Leverkusen auf den FC Bayern München. Anstoß ist am Samstag, 19. Dezember, um 18:30 Uhr .

Der Sieger des Matches wird also das Kalenderjahr 2020 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Tabellenführer beenden. Im Falle eines Unentschiedens kann der RB Leipzig noch an beiden Klubs vorbeiziehen.