Das Vertrauen iin Bosz befreie "uns gleichzeitig nicht davon, die Situation intern immer wieder aufs Neue bewerten zu müssen", betonte Carro. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hatte bereits vor dem Freiburg-Spiel (1:2) am Sonntag klargestellt: "Wir sind natürlich enttäuscht über die letzten Wochen. Aber wir haben unter Peter Bosz schon gezeigt, welch wunderbaren Fußball wir spielen können. Wir sind total von seinen Fähigkeiten überzeugt und dass wir wieder in die Spur zurückkommen", sagte Völler.

Nach dem frühzeitigen Aus im Pokal und in der Europa League muss Bosz in den kommenden Wochen den weiteren Absturz in der Liga dringend verhindern. Der Traum von der Champions League rückt für den Werksklub mit fünf Punkten Rückstand auf Platz vier in immer weitere Ferne, sogar die Europa-League-Qualifikation ist in Gefahr.