In einer von Anpfiff weg beiderseitig mit offenem Visier geführten Begegnung vergab Hoffenheim nach gerade einmal 14 Sekunden die erste große Chance, als Florian Grillitsch eine Flanke von Andrej Kramaric knapp über die Latte köpfte (1.).

Der erste Abschluss von Leverkusen fand hingegen direkt den Weg ins Tor – und wie! Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam Leon Bailey auf Höhe des rechten Strafraumecks an den Ball und schlenzte das Spielgerät ebenso traumhaft wie unhaltbar in den linken Winkel (4.).

Beinahe hätte Jamaikaner nur drei Minuten später schon das 2:0 nachgelegt, aber TSG-Verteidiger Havard Nortveidt fälschte den Schuss aus 13 Metern in letzter Sekunde zur Ecke ab (7.).

Die TSG fand nach etwas mehr als 20 dominanten Bayer-Minuten wieder in die Spur und vergab durch Christoph Baumgartner und Ihlas Bebou eine gute Doppelchance zum Ausgleich (24.).

Besser machte es drei Minuten später Bailey, der bei seinem zweiten Treffer aber von einem verhängnisvollen Rückpass von Kramaric profitierte. Bailey fing den Ball des Kroaten vor dem herauseilenden TSG-Torwart Oliver Baumann ab, umkurvte diesen und traf anschließend aus 25 Metern ins leere Tor (27.).

Die temporeiche Partie gönnte sich weiter kaum eine Atempause: Christopher Posch verpasste aus kurzer Distanz per Kopf den Anschluss für die Gäste (30.), wenige Momente vor dem Pausenpfiff verhinderte Baumann mit einer Glanzat gegen Florian Wirtz das 0:3 (44.).

Die TSG erwischte einen perfekten Start in Hälfte zwei: Baumgartner wurde im Mittelfeld nicht attackiert, lief unbehelligt bis zum Sechzehner und schlenzte den Ball herrlich in die obere rechte Ecke (50.). Beinahe hätte Baumgartner kurz darauf den Ausgleich erzielt, legte den Ball aber aus sechs Metern knapp rechts am Tor vorbei (52.).

Drei Minuten nach Hoffenheims Großchance dann das 3:1 für Leverkusen. Patrik Schick legte einen Bender-Pass elegant mit der Hacke auf Wirtz ab, sich den Ball noch technisch sehenswert an Kevin Vogt vorbeilegte und die Kugel an Baumann vorbei ins Netz lupfte (55.).

Hoffenheim schwächte sich durch eine zumindest fragwürdige Gelb-Rote Karte gegen Florian Grillitsch nach 64 Minuten selbst und lief danach dem Ball zumeist hinterher. Bayer spielte die Partie souverän zu Ende und hatte nach 79 Minuten noch leichteres Spiel, als mit Posch der nächste Kraichgauer mit Gelb-Rot vom Feld musste.

In der Nachspielzeit markierte der eingewechselte Lucas Alario per Elfmeter den 4:1-Endstand (90.+1) und brachte die erste Leverkusener Tabellenführung seit über sechs Jahren endgültig unter Dach und Fach.

Die Stimmen:

Lars Bender (Bayer Leverkusen): "Es war kein typisches 4:1. Wir haben einige heikle Situationen überstehen müssen, haben aber im richtigen Moment die Tore gemacht."

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen): "Die Leistung stimmt uns sehr Glück und gibt uns im Endspurt vor Weihnachten viel Energie. Die Tabellenführung ist eine positive Momentaufnahme, die uns sehr glücklich macht."

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim): "Es ist sehr bitter, heute gegen Zwölf (den Schiedsrichter) gespielt zu haben. Das zweite Foul von Grillitsch ist keine Gelbe. Für sowas haben wir den Videoschiedsrichter."

Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim): "Wenn ich das 2:2 mache, können wir das Spiel vielleicht noch drehen. Den muss ich machen. So hat es am Ende leider nicht gereicht."

Der Tweet zum Spiel:

Während der zweiten Hälfte sorgte eine Traktoren-Ansammlung vor der BayArena für mächtig Lärm rund um und im Stadion. Nach etwa 15 Minuten Hupkonzert zogen die Traktoren schließlich weiter.

Das fiel auf: Offenes Visier

Von Beginn an hielt die Partie, was sie versprach: Zwei offensive Mannschaften, die in erster Linie auf Vorwärtsverteidigen und Offensivfußball aus sind. Die Folge waren immer wieder große Räume im Mittelfeld, die zu insgesamt sechs Großchancen auf beiden Seiten führten. Erst nach dem zweiten Platzverweis gegen die Hoffenheimer ging das Tempo in der Partie verloren und Leverkusen spielte die Uhr souverän runter.

Die Statistik: 11

Neben dem VfL Wolfsburg ist Leverkusen in der Liga nach elf Spieltagen das einzige Team, das noch nicht verloren hat. Zuletzt glückte der Werkself dieses Kunststück in der Saison 2009/2010 unter Jupp Heynckes. Damals setzte es die erste Niederlage erst am 25. Spieltag.

