Bayer Leverkusen hat dank Doppelpacker Lucas Alario den zweiten Bundesligasieg in Folge gefeiert und ist auf Platz vier gestürmt.

Damit blieb die Mannschaft von Coach Peter Bosz auch im 19. Aufeinandertreffen mit Augsburg unbesiegt. Es war zudem der fünfte Sieg in Folge gegen die bayrischen Schwaben.

Gegen den FCA musste Bosz erneut auf Kapitän Charles Aranguiz (Achillessehnenprobleme), Santiago Arias (Wadenbeinbruch), Paulinho (Kreuzbandriss) und Stürmer Patrik Schick (Muskelfaserriss) verzichten.

Im Vergleich zum 6:2 beim Europa-League-Auftakt gegen OGC Nizza am vergangenen Donnerstag ersetzte Bosz einzig Wendell durch Daley Sinkgraven auf der Linksverteidigerposition - Rückkehrer Herrlich standen mit Ausnahme der verletzten Jan Moravek und Alfred Finnbogason alle Spieler zur Verfügung.

So lief das Spiel:

Die Anfangsviertelstunde gehörte den Augsburgern, die in einem variablen 4-4-2 agierten. Die Gäste waren giftig in den Zweikämpfen, liefen die Leverkusener früh an, teilweise gingen auch zwei Spieler auf den Ballführenden. Leverkusen hatte in dieser Phase nicht nur Probleme, Chancen herauszuspielen, sondern auch Schwierigkeiten, überhaupt einen strukturierten Angriff aufzubauen.

Doch in der 16. Spielminute flankte Nadiem Amiri eine Ecke von der rechten Seite und fand Lucas Alario – dessen Kopfball berührte die Hand von Raphael Framberger. Hier war der Arm viel zu hoch, der Elfmeter die richtige Entscheidung. Alario ließ sich die Chance nicht nehmen schoss hart und platziert in die rechte untere Ecke.

In der Folge war Leverkusen viel dominanter. Die Gastgeber ließen den Ball laufen, verzichteten auf lange Bälle und kombinierten sich durchs Mittelfeld. Großchancen ergaben sich dadurch zwar nicht, Augsburg kam aber auch kaum an den Ball und hatte dementsprechend keine Chance auf den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften deutlich mehr Torchancen. In der 51. Minute zog Ruben Vargas von links nach innen, nach dem Pass auf Daniel Caligiuri machte der einen Haken und schoss den Ball wuchtig ins rechte untere Eck.

Im Anschluss war Augsburg gut im Spiel, das Spiel hätte kippen können. Doch Leverkusen arbeitet sich zurück in die Partie. In der 67. Minute scheiterte Florian Wirtz nach einem schwachen Schuss an Rafal Gikiewicz, den Nachschuss hämmerte Leon Bailey an die Latte.

Danach war es wieder Alario, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Erst köpfte er eine Flanke an den linken Pfosten (72.), zwei Minuten später bugsierte er einen Amiri-Freistoß per Kopf ins linke Eck. Danach versuchte Augsburg noch einmal durch Angriffspressing, den Ausgleich zu erzwingen, in der Nachspielzeit eilte Torwart Gikiewicz mit nach vorne. Doch Leverkusen eroberte den Ball und Moussa Diaby verwandelte ins leere Tor zum 3:1.

Die Stimmen:

Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg): "Das Spiel war sehr anstrengend, aber wir wussten das vorher schon, weil Leverkusen einen sehr guten Fußball spielt. Wir haben gut dagegengehalten, es ist schade, dass es trotzdem nicht gereicht hat. Wir wussten in der zweiten Halbzeit, dass wir Tore schießen müssen und haben das Tor gemacht. Danach hatten wir gute Chancen, dann hat Leverkusen aber wieder die Kontrolle bekommen. Da waren wir vielleicht zu passiv."

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen): "Die erste Halbzeit war sehr gut, wir sind super ins Spiel gekommen, haben nach vorne gespielt und viel Tempo gehabt. In der zweiten Halbzeit kippt es dann fast. Am Ende war unser Sieg aber trotzdem verdient. Wir haben gut dagegengehalten, wenn der Gegner immer an den Fersen ist, muss man umso konzentrierter sein."

Rafal Gikiewicz (FC Augsburg): "Jede Niederlage tut weh, wir schenken dem Gegner einfach zu viel. Beim Elfmeter war ich knapp dran, aber es hat nicht gereicht. Wir spielen gegen den Ball nicht schlecht, aber wir bekommen zwei Gegentore nach Standards. Das dritte Tor ist egal. Diese Niederlage müssen wir akzeptieren und eine gute Stimmung halten."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Bender zieht Verletzungspech an

Fußverletzung, Oberschenkelverletzung, Muskelfaserriss Adduktorenbeschwerden, Knieprobleme – all diese Verletzungen musste Lars Bender alleine in den vergangenen drei Jahren auskurieren. Vergangene Saison verpasste der Rechtsverteidiger 20 Spiele. Auch gegen Augsburg musste der 31-Jährige ausgewechselt werden. Nach einem langen Ball erwischte FCA-Spieler Iago Bender mit der Schulter im Gesicht. Bender blieb benommen am Boden liegen und musste im Anschluss auch für Aleksandar Dragovic ausgewechselt werden. Der Grund für die Auswechslung: Nackenprobleme. Bleibt zu hoffen, dass kein weiterer langfristiger Ausfall zu der großen Verletzungsliste von Lars Bender hinzukommt.

Die Statistik: 5

Lucas Alario ist in absoluter Topform. Gegen Augsburg war der Leverkusener Stürmer der Matchwinner. Den Elfmeter holte er durch seinen Kopfball, der an den Arm von Augsburgs Raphael Framberger ging, heraus – und verwandelte ihn selbst. Das 2:1 erzielte er durch einen starken Kopfball. Es war der fünfte Treffer im sechsten Pflichtspiel der Saison 2020/21. Erstmals erzielte der 28-Jährige in drei Spielen in Serie mindestens ein Tor für Bayer Leverkusen. So macht der Argentinier den Abgang von Kevin Volland und das verletzungsbedingte Fehlen von Patrik Schick ein wenig vergessen.

