Rudi Völler ergänzte: "Das hat er sowohl in der Serie A als auch in der Bundesliga sehr eindrucksvoll und konstant bewiesen." Völler weiter: "Patriks Durchschlagskraft und Abschlussstärke werden unserem Angriffsspiel guttun. Und auch er selbst bekommt in unserer Mannschaft Mitspieler an die Seite gestellt, die ihn und seine Stärken gut in Szene setzen können."