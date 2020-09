Mario Götze? Ein "Medienthema". Julian Draxler? Weiterhin nur Spekulation. Während sich bei Bayer Leverkusen nach der faden Nullnummer in Wolfsburg selbst die Spieler schon ihre Köpfe über die lahmende Offensive zermarterten, fädelten die Bayer-Bosse offenbar längst einen Millionendeal ein - allerdings für die Verteidigung.

Das Offensivproblem der Rheinländer dürfte die sich anbahnende Verstärkung aber kaum lösen. Der Vorwärtsgang, das wurde beim durchwachsenen Saisonstart in Wolfsburg deutlich, bleibt die größte Baustelle. Die zentralen Fragen: Wie können die Abgänge von Nationalspieler Kai Havertz und Kevin Volland (in letzter Saison zusammen 47 Scorerpunkte) aufgefangen werden? Wer wird Bayers neuer (Offensiv-)Superstar?

"Es ist klar, dass uns mit Kai und Kevin zwei wichtige Spieler fehlen. Sie hatten viele Torbeteiligungen. Das müssen wir als Mannschaft kompensieren", sagte Sven Bender bei "Sky" und sprach dann aus, was alle dachten: "Oder noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen." Auch Keeper Lukas Hradecky bemängelte nach dem durchwachsenen Saisonstart öffentlich die fehlende "letzte offensive Qualität".

Doch Bayers Chefetage um Sport-Geschäftsführer Rudi Völler lässt sich nicht in die Karten gucken. "Vielleicht werden wir das eine oder andere noch tun, aber alles mit Augenmaß", sagte Völler am Sonntag bei Sky und verwies auf die verbleibende Zeit von "knapp zwei Wochen".

Das nötige Kleingeld wäre da für klangvolle Namen wie WM-Held Götze oder den Pariser Draxler. Rund 100 Millionen Euro kassierte Bayer vom FC Chelsea für Nationalspieler Havertz, weitere 14,5 Millionen waren es für Volland (AS Monaco).

Doch den Gerüchten um eine mögliche Verpflichtung Götzes schob Völler einen Riegel vor. "Das ist sicherlich ein Medienthema", sagte er. Götze sei "eigentlich nicht richtig Thema bei uns" gewesen: "Wir haben auf der Position schon Spieler und junge Talente, wie Florian Wirtz, der wird das in den nächsten Jahren sehr gut für uns machen."

Und doch wird es in Bayers Abteilung Attacke wohl noch Bewegung geben. Patrik Schick, der für 25 Millionen Euro vom AS Rom nach Leverkusen gewechselt war, wird wohl nicht der einzige Neuzugang bleiben. "Es ist klar, das habe ich ja auch schon gesagt, da werden noch ein paar neue Spieler auf uns zukommen", sagte Trainer Peter Bosz nach dem Spiel in Wolfsburg und vermied weitere Details: "Das werden die kommenden Tage zeigen."