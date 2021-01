Nach dem nächsten Rückschlag im Titelkampf platzte der ganze Frust aus Peter Bosz heraus. So sehr, dass er wenige Stunden nach dem enttäuschenden 1:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt das Rennen um die Meisterschaft quasi aufgab. Am Ende, ein bisschen weiter in der Rückrunde, werde "Bayern doch wieder die beste Mannschaft sein", sagte der desillusionierte Trainer von Bayer Leverkusen.