Offensiv traten die Leverkusener in der 10. Minute das erste Mal gefährlich in Erscheinung. Nadiem Amiri und Florian Wirtz kombinierten wunderschön - Amiri passte auf Wirtz an die Strafraumgrenze, Wirtz bediente den startenden Amiri per Lupfer im Strafraum. Vor Kevin Trapp packte der Offensivmann die Hacke aus und verwandelte sehenswert zur 1:0-Führung.