Einziger aktueller deutscher Nationalspieler in der Münchner Startelf ist Kapitän Manuel Neuer im Tor. Erstmals in der Liga beginnen wird das englische Talent Jamal Musiala. Außerdem rückt Routinier Javi Martínez in die FCB-Startelf, als Außenstürmer sind Kingsley Coman und Dougals Costa von beginn an im Einatz.