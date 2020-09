Dabei ist Borussia Dortmund zweifellos der Bayern-Jäger Nummer eins. Das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach, noch so ein Hoffnungsträger der nach acht Bayern-Titeln arg gelangweilten Fans, wird am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) erste Aufschlüsse liefern. Vom Titel spricht, anders als in der Vorsaison, beim Vizemeister aber niemand. Schließlich fiel den Westfalen die forsche Ansage immer wieder vor die Füße.

Haaland: "Haben die Qualität, um Meister zu werden"

Immerhin: Torjäger Erling Haaland wagte sich ein wenig aus der stillen Ecke. "Wir haben die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht", sagte der 20 Jahre alte Norweger der "Sport Bild". Und Mats Hummels verkündete nach dem Saisonende, er wolle künftig "einen Platz weiter oben stehen." Die Hoffnung lebt also, zumal die Bayern fast ohne Sommerpause in die Saison gehen, anders als die meisten Verfolger.

Wie es geht, wissen zumindest in Ansätzen die Gladbacher. Das Team von Trainer Marco Rose führte in der vergangenen Hinrunde lange die Tabelle an und ist bis heute die letzte Mannschaft, die Bayern schlagen konnte. Im Dezember 2019 war das, beim 2:1. "Unser Ziel ist einfach formuliert: Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagte Sportdirektor Max Eberl vor der neuen Saison.

Also doch ein Angriff auf die Bayern? Iwo. Er meine "natürlich nicht, dass wir Bayern vom Thron stoßen können. Wir versuchen es in jedem einzelnen Spiel, aber über eine ganze Saison ist es dann doch sehr schwierig", sagte Eberl im "SID"-Interview. Gladbach sei eher wie ein gallisches Dorf. "Immer angriffslustig" gegenüber den Großen also. Die bleiben aber eben vorerst die Großen.

Leipzig und Leverkusen üben sich in Zurückhaltung

Und RB Leipzig, immerhin Herbstmeister der vergangenen Saison? Trainer Julian Nagelsmann backt schon vor dem ersten Ballkontakt kleine Brötchen. "Wir müssten zwei Jahre Training haben und die anderen international spielen, dann würden wir unsere talentierten Spieler maximal entwickeln können und vielleicht herankommen", sagte Nagelsmann der Mitteldeutschen Zeitung: "Aber die Bayern wären dennoch schwer zu schnappen."

Bliebe noch Bayer Leverkusen. Doch auch Rudi Völler lässt sich keine Kampfansage entlocken. "Es hat sich ja nichts geändert. Du hast in der Liga zwei Klubs, die normalerweise schon mal vor uns stehen werden: Bayern und Dortmund", sagte der Sport-Geschäftsführer im Kölner Stadt-Anzeiger. Ein Champions-League-Platz soll es also sein für die Werkself, das muss reichen.

Und wenn die Bayern doch mal schwächeln? Wenn der große Favorit sich wieder eine Herbst-Depression leistet, die diesmal ein wenig länger anhält? Am Ende muss es wohl Borussia Dortmund richten. Ob sie wollen oder nicht.

