Nach dem Schlusspfiff dagegen umso mehr. Dass der Tabellenzweite beim packenden 3:2 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach erstmals in seiner noch jungen Bundesligageschichte einen 0:2-Rückstand in einen Sieg umwandelte, gibt ihm Rückenwind im Titelkampf mit den Bayern.

Er habe "die totale Gier auf's Gewinnen" gespürt, sagte Nagelsmann: "So ein Sieg setzt Emotionen und Kräfte frei. Ich werde die Jungs jetzt bestimmt nicht anpeitschen müssen."

Auch wenn die Leipziger das Meisterziel nicht offensiv formulieren wollen - es ist längst in der Kabine angekommen. "Jeder, der in der Bundesliga arbeitet, träumt davon", sagte Nagelsmann bei Sky: "Wir versuchen alles, um die Bundesliga spannend zu halten und oben dranzubleiben."

Der beste Beweis dafür war die zweite Halbzeit gegen Gladbach. Mit dem Rücken zur Wand rollten die Leipziger eine Angriffswelle nach der nächsten auf das Gästetor, die Treffer von Christoper Nkunku (57.), Yussuf Poulsen (66.) und Alexander Sörloth (90.+3) waren der verdiente Lohn. Der zur Halbzeit eingewechselte Sörloth hielt sein bislang bestes Spiel im RB-Trikot mit einem Selfie an der Seitenlinie fest.

Nagelsmann warnte aber auch vor zu viel Euphorie. "Wir müssen jetzt nicht durchdrehen, wir haben nichts gewonnen außer ein Spiel." Am Mittwoch warte im Pokal-Viertelfinale (im Liveticker bei Eurosport.de ) "ein extrem harter Brocken": die Defensiv-Künstler des VfL Wolfsburg. Auch hier wolle Leipzig "immer auf dem Gaspedal bleiben", so Nagelsmann, "auch wenn es mal zäh ist".

Ausgebremst fühlte sich jedoch Angelino. Der in dieser Saison so bärenstarke Spanier stand gegen Gladbach wegen leichter muskulärer Probleme nicht im Kader. Auf die entsprechende Klub-Nachricht bei Twitter antwortete Angelino öffentlich: "Keine Muskel-Probleme, ich bin fit." Der Linksverteidiger löschte den Kommentar später wieder, doch da war das Skandälchen bereits in der Welt.