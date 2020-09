Der FC Bayern habe eine Saison gespielt, "da wäre der Song 'Feels like Heaven' angebracht. Seit Hansi Flick übernommen hat, ist es eine einzige Erfolgsgeschichte. Wir sind 'State of the Art', wie es so schön heißt – hoffentlich hat das jetzt etwas Bestand. Das Entscheidende ist, nachhaltig zu agieren. Wir werden unermüdlich weitermachen."