Boateng habe als "Leader" und "Führungsspieler" bei den Münchenern in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle eingenommen, lobte der Ex-Profi.

Seit 2011 spielt Boateng schon beim FC Bayern. In dieser Zeit gewann der ehemalige Nationalspieler unter anderem zwei Mal das Triple aus Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal.

Er sei daher "ganz optimistisch", so Kahn, der jedoch auch anmerkte, dass die Konkurrenz groß sein dürfte. "Er zeigt diese Saison, welche Qualitäten er hat. Wer will ihn nicht haben im Moment?", erklärte der Bayern-Vorstand. Man sei aber "dabei, uns mit ihm auszutauschen".

Upamecano-Berater Volker Struth machte indes Hoffnung. Bei "Sport1" erklärte der Spieleragent, es hätten einzig der FC Bayern und englische Vereine eine Chance. "Vereine aus Spanien können sich das überhaupt nicht leisten", so Struth. Die Ausstiegssklausel für Upamecano liegt bei 42,5 Millionen Euro.

Am Gerücht, Real-Star Sergio Ramos sei in München im Gespräch, sei hingegen "natürlich nichts dran", so Kahn.