Watzke fügte mit Blick auf einen möglichen Haaland-Transfer hinzu: "Ich glaube nicht, dass das passieren wird." So habe sich auch Weltfußballer Lewandowski "damals die Zeit gegeben, in Dortmund zu einem absoluten Weltklassespieler zu reifen."

Der BVB-Boss erklärte: "Das gelingt dir nicht in einem Jahr. Denn klar ist, wenn Erling uns irgendwann verlassen sollte, dann geht er nur zu einem noch größeren Klub. Und so viele kommen da ja nicht in Betracht. Wenn du zu einem Klub wie - nur um ein Beispiel zu nennen - Real Madrid gehst, musst du schon Weltklasse sein."